Antonio Canales desvela en 'Secret Story' que cambió el testamento de su abuelo sin su autorización

Tal y como anunció Secret Story, este martes 12 de octubre Antonio Canales reveló una información que, pese a no ser el secreto oficial con el que concursa el torero, no dejaría a nadie indiferente. Y lo hizo en su Línea secreta de la vida en Secret Story: cuenta atrás, la gala presentada por Carlos Sobera.

"Este es el gran secreto de Canales Rivera, no oficial, con el que concursa; pero afecta a toda su familia", comentó el comunicador. En un ejercicio lleno de emoción y lágrimas y justo antes de reencontrarse con su madre, Teresa Rivera, el concursante desveló que cambió el testamento de su abuelo sin la autorización de este.

"Yo no lo recuerdo, yo lo llevo dentro. Me siento una continuación suya porque, cuando me miro al espejo, cada vez me veo más parecido a él", dijo sobre Antonio Rivera, que falleció en 2009.

Según contó, lo hizo porque él era el único beneficiario, y le parecía de recibo incluir a su progenitora. "Él me quería dar todo a mí. Estaba malito y no tenía testamento. Le dije que se tenía que organizar y que no podía seguir así", comentó. El torero se emocionó al recordar a su abuelo y dejó claro que era una de las personas que más le había marcado en la vida.

Y era recíproco, pues su abuelo tenía la intención de solucionarle la vida tanto a él como a su familia y le aseguró que, con lo que él tenía, el colaborador de Sálvame no necesitaría torear más para mantener a su familia. Sin embargo, y como había sido Teresa Rivera quien más había cuidado del enfermo; el torero pensó que era justo que la beneficiaria fuese ella.

"Cuando fuimos a la notaría, cambié mi nombre por el de mi mamá", confesó sin saber que, a unos metros, su progenitora estaba escuchando muy atentamente estas palabras, a las que se sumaron algunos halagos más, pues Canales presumió de lo fuerte, capaz, inteligente y cariñosa que es su madre.