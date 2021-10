'La Resistencia' desvela la profesión frustrada de Alejo Sauras: "Unas dioptrías en un ojo me lo impidieron"

La Resistencia recibió este lunes la visita de Alejo Sauras, que acudió al programa de Movistar para presentar su nueva obra de teatro, Edipo, a través de las llamas. Tras unas bromas con Grison, el actor le desveló su profesión frustrada a Broncano.

"Quería ser piloto, pero no pude lograrlo porque tenía unas dioptrías en un ojo, así que acabé estudiando aviónica y aprobando las oposiciones de Iberia", comentó el invitado, para sorpresa del presentador.

Sauras recordó que "como no le llegaba ninguna oferta de trabajo me puse a estudiar interpretación y, cuando me llamaron de Iberia para trabajar allí, ya era tarde para aceptar su oferta".

Alejo Sauras, en 'La Resistencia'.

Broncano comentó que él estaba estudiando para ser piloto: "Te envidio porque es una cosa muy bonita. Cuando consigas aprobar las teóricas harás las prácticas, y lo recuerdo como una experiencia maravillosa", señaló el actor.

"La vez que te dejan pilotarlo tú solo es una sensación...", añadió Sauras, a lo que el presentador le respondió que "me estoy poniendo cachondo de imaginármelo", pero el invitado comentó que "en realidad, ese día se te pondrá como una almendrita, pero lo disfrutarás mucho".

Broncano aseguró que "ese día te voy a llamar por la radio del avión y te diré: ¿Quién es piloto ahora Alejo? ¿Dónde estás tú? ¡En el suelo!", provocando las risas del invitado y los aplausos del público.