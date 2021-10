Ferran Palau i Mani Dii obrin Serialparc, el cicle 'verd' de concerts a València

El cicle de concerts que recorre València a través dels seus punts verds, Serialparc, arranca aquest diumenge 17 d'octubre, a partir de les 11.00 hores, des del parc de Benicalap amb les actuacions de l'artista català Ferran Palau amb "una de les promeses emergents de València", Mani Dii.

El projecte, presentat fa un parell de setmanes per l'Agència Districte, persegueix un acostament als barris, els seus rostres, i les seues ambaixades a partir del batec dels seus punts verds, segons ha informat l'organització.

Palau pujarà a l'escenari del parc de Benicalap per a presentar el seu nou disc, que porta com a títol 'Parc', una col·lecció de "lluminoses" cançons carregades de sintetitzadors, puntejos de guitarra propis del jazz i la seua veu característica.

A més, Serialparc ha manifestat que, gràcies a les noves mesures sanitàries anunciades recentment per la Generalitat, aquest cicle "marcarà una de les primeres oportunitats de gaudir de nou d'un esdeveniment on el ball i la llibertat de moviment tornaran a cobrar protagonisme. A l'aire lliure, amb totes les mesures de seguretat en marxa, un parc serà testimoni de com la naturalitat reconquesta la música en directe".

Aquest és un projecte que compta amb la col·laboració de l'Organisme Autònom Municipal (OAM) de València, i el suport de SAV i de cervesa El Àguila.