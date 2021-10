València acollirà el Congrés de la Geriatria Europea en 2024

La decisió s'ha anunciat al congrés que l'entitat europea celebra aquests dies a la ciutat d'Atenes en un format híbrid després del parèntesi que ha suposat la pandèmia, informa la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia.

La proposta de la SEGG, el vicepresident de la qual, Nicolás Martínez Velilla, és el representant espanyol en l'EuGMS i que el seu vocal, Francisco Tarazona, geriatra de l'Hospital de la Ribera, forma part de l'Executive Board de la mateixa, s'ha aprovat en la trobada que se celebra fins al dia 13 amb el lema 'Envejecer con salud creando sinergias en toda Europa'.

La missió de l'entitat és desenvolupar la medicina geriàtrica a Europa com una especialitat independent que atén a les persones majors amb malalties relacionades amb l'edat, a més de defensar que aquests serveis estiguen disponibles per a tots els ciutadans europeus o defensar el desenvolupament de serveis de salut adequats per a una població que envelleix.

Uns altres dels seus objectius són promoure l'educació i el desenvolupament professional continu, en particular mitjançant una reunió científica anual en conjunt amb la Secció de Medicina Geriàtrica de la UEMS, per a promoure la medicina geriàtrica davant la Comissió i el Parlament Europeu. També busca promoure el consens basat en l'evidència per a les estratègies de prevenció i tractament més eficaços per a les persones majors a Europa.

L'EuGMS considera que l'envelliment massiu és un dels assoliments més importants del final del segon mil·lenni: "Envelliment que ha portat desafiaments en termes d'un nou ordre de complexitat per a garantir la salut de les poblacions que envellixen. La medicina geriàtrica s'ha desenvolupat per a afrontar aquest desafiament i s'ha demostrat que és un desenvolupament eficaç i rendible.