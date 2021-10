La presentadora de Espejo público tiene acostumbrados a los seguidores de su programa a contar varias anécdotas de su vida personal. Sin embargo, este lunes la comunicadora ha narrado una anécdota que le tocó vivir junto a su compañera de profesión y, ahora de programa, Mariló Montero durante una comida.

La periodista que se ha estrenado recientemente como nueva colaboradora del magazine matutino de Antena 3 ha empezado alabando la gastronomía de su tierra natal, Navarra. "Cochinillo, alcachofita, el cardo, el pacharán, el choricico con los huevos fritos, esa jota, este gin tonic bien hecho, con unos hilos bien helados, con el limoncito con la cáscara, con Schweppes, no me hagáis ninguna barbaridad", ha comentado Mariló.

En este momento, Susanna Griso ha interrumpido a su compañera para contar una anécdota que vivió con ella durante una comida. "Una vez que fui a comer con Mariló. Qué risa, por favor, el momento en el que le sirvieron el gin tonic. Acabó en la cocina, le cambio los vasos, bueno, bueno... ¿Te acuerdas? Que no te gustaban los cubitos", ha narrado la presentadora de Espejo público.

"Es una experta en gin tonic, pero no le sirvas uno que no le parezca fetén, ¿eh?", ha comentado Griso. "Sí, para mí es un insulto", ha afirmado Mariló Montero. "Ya nos invitará, pero no a estas horas", ha respondido la catalana. "Bueno, ¿qué hora es? El Papa ya ha bebido, si el Papa ya ha bebido su vinito a las 12, ya estamos autorizados para beber lo que nos dé la gana", ha añadido entre risas la colaboradora.