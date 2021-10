Dani Martín bromea con su problema de rosácea: "¿Cómo podéis comprar tantas entradas a un tío que tiene la cara así?"

Dani Martín está en un momento dulce. El artista madrileño, de 44 años, acaba de lanzar al mercado un sencillo que, para él, es muy especial: "No, no vuelve. Así se llama el homenaje a la banda de mi vida", dijo. "Unas All Star, un corazón que pinté en un banco con la pasión del que cree que todo es para siempre", añadió el cantante sobre la pieza.

Además, anunció que No, no vuelve es el primer adelanto del que será su próximo trabajo discográfico.

El anuncio, eso sí, provocó un aluvión de reacciones en las que se percibe tanto ilusión como decepción por parte de sus seguidores, pues cientos de personas creían en la vuelta de El canto del loco tras su separación ya era una realidad. Pero nada más lejos de la realidad.

Además, Martín anunció nuevos conciertos. Y, precisamente de eso, ha hablado en uno de sus últimos post de Instagram. Y, de paso, bromea con su problema de rosácea. "¡¡Pero cómo podéis comprar tantas entradas a un tío que tiene la cara así, petada de rosácea!!", asegura el cantante a modo irónico.

"Más maja la rosácea, la he cogido un apego, que es que es una cosa, es que digo no te vayas porfa, estate cerquita, a mi lado, y ella, oye ahí está siempre", bromea con su problema de piel.

Eso sí, ante todo quiere expresar lo feliz que se siente por la venta de entradas, con casi todos sus conciertos en Madrid agotados. "¡Estoy muy muy feliz! Y muy agradecido por todo lo que estáis haciendo. Gracias. Disfrutad de vuestras familias que es domingo y es lo más bonito, yo voy a comer con mis padres y se viene también la rosácea, que me ha dicho que no tenía planes hoy. Os quiero, Salud", concluye el artista.