Dani Martín muestra su mayor complejo para reivindicar el amor propio: "Quería enseñároslo"

Dani Martín recibió este domingo una oleada de aplausos en las redes sociales por su reivindicación del amor propio. El cantante, que ya fue muy elogiado el pasado mes de junio por hablar abiertamente de su experiencia en el psiquiatra, decidió mostrar, a través de un post, el complejo que siempre le ha acompañado.

El artista, de 44 años, publicó una fotografía donde aparecía tumbado y sin camiseta. "Me apetece contaros que toda mi vida he estado lleno de complejos. Nunca me ha gustado mi cuerpo, sobre todo mi pecho; me he juzgado siempre y me he exigido al máximo", avanzó en el texto que acompaña la imagen.

"Soy imperfecto, soy esto y hoy me gusta. Mucha gente creerá: ¿pero éste que lo tiene todo cómo puede tener complejos? Pues los he tenido y los sigo teniendo, cada vez menos", rezan las siguientes líneas.

"Me apetecía enseñaros mis tetitas de cabritilla, así las he llamado yo siempre. Instagram, ¿por qué censuráis las tetitas de las chicas y las mias no? Vivan las personas, y que sean como quieran ser y como son", concluyó Martín.

El artista aseguró que no quería transmitir "cero moralina", pues sus palabras le salían "del corazón". Un gesto que gustó a cientos de usuarios en Instagram y Twitter, las dos plataformas en las que Martín compartió su reflexión. "Eres luz", "qué genio", "eres estupendo" o "te admiro" son algunas de las respuestas al post.