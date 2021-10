La 'nueva' cara de Beckham: ¿se le ha ido la mano con el bótox?

Durante años, David Beckham ha estado en el top de hombres más guapos del mundo. Mantener ese status cuesta algo de esfuerzo y parece que el exjugador del Manchester United y el Real Madrid ha recurrido a ayuda externa.

Tal y como recuerda el Daily Mail, el jugador inglés había asegurado que nunca se sometería a cirugía estética ni usar bótox, pero las fotografías recientes del jugador de 46 años parecen apuntar a que ha incumplido su promesa.

En estas fotos se le ve con la frente y las patas de gallo mucho más lisas y tersas que de costumbre.

El Daily Mail ha contactado con el entorno del excapitán de Inglaterra, que no ha querido hacer comentarios al respecto, aunque según este medio, un amigo del exfutbolista niega que se haya operado.

Beckham, en el evento en Londres donde mostró su 'nuevo' rostro. GTRES

El Mail sí ha contado con la opinión de Julian De Silva, un cirujano plástico londinense, que opina: "No veo mucho movimiento en su frente y hay algunas fotos en las que no tiene líneas en absoluto".

"Su ceja parece haber caído y esto puede ocurrir con el envejecimiento natural o el bótox excesivo. Parece que los rellenos dérmicos han hecho que sus mejillas estén más levantadas y llenas", añade De Silva.

"En las fotos anteriores, su rostro se veía más delgado y una característica común del envejecimiento es la pérdida de grasa natural en las mejillas", agrega este cirujano.

Hace tres años, Beckham dijo: "La cirugía estética podría estar bien para algunas personas; no digo que sea malo. Pero para mí, personalmente, nunca. ¡Nunca! No tengo ningún interés en hacer algo así, nunca. Envejecer con gracia es lo mío. Nunca me inyectaría la cara. O mi trasero, obviamente".