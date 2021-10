Belén Rodríguez, en el 'Deluxe': "Solo tengo dos amigos heterosexuales"

Belén Rodríguez acudía este sábado al Deluxe para realizar un polígrafo sobre el recorrido de sus 25 años de carrera televisiva y su vida personal, algo que en pocas ocasiones ha abordado.

Respondió a cuestiones como su preocupación por el estado de ánimo de su amigo Kiko Hernández, su forma de referirse a los colaboradores para criticarles, su relación con la familia Campos o sus problemas económicos por estar ausente de la televisión.

Sin embargo, una de las preguntas que más llamó la atención a los telespectadores y colaboradores que se encontraban allí fue la de: "¿Es cierto que solo tienes a dos amigos heterosexuales?"

Belén Rodríguez respondió de forma rotunda que sí, y el polígrafo de Conchita determinó que era verdad, dejando a todos sus compañeros boquiabiertos, sobre todo a Kiko Matamoros quien criticó el comentario.

Confesó quienes eran, para sorpresa de todos. "Se llaman Pedro y Chechu", aseguró. El actor de , incluso, se casó recientemente con su pareja y la colaboradora fue una de las invitadas más especiales por su estrecha relación.

"Los heterosexuales me aburren soberanamente. Los sitios a los que van, lo que leen, las series que ven... no me comprenden", ha revelado ella misma, asegurando que tiene más cosas en común con los hombres del colectivo LGTBI.