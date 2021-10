Por qué los científicos ya saben dónde buscar vida en Marte

Los investigadores de la NASA que se ocupan de la misión del vehículo Perserverance en el planeta Marte están de enhorabuena. Tienen evidencias de haber enviado el vehículo al lugar que ofrece la mejor oportunidad posible de hallar vestigios de vida, tal y como recoge la BBC.

'Percy', como llaman desde la NASA con cariño al robot, aterrizó en el cráter Jezero el pasado mes de febrero y desde entonces ha captado miles de fotografías de los alrededores.

Esta semana, la revista Science ha publicado el primer artículo científico con base en el análisis de estas fotos. Y lo que revela este análisis es que Perseverance está en el fondo de lo que un día fue un gran lago en la superficie del planeta rojo.

Este lago recibía agua de un sinuoso río que llegaba por el oeste, unos hechos que ocurrían hace más de 3.500 millones de años, cuando el clima de Marte era muy diferente al actual.

Gracias a las fotos tomadas por Perseverance se ha podido descubrir cómo el río conectaba con el lago, el caudal se ralentizaba y los sedimentos creaban un delta, tal y como ocurre en la Tierra.

Según los expertos, en ese ambiente podrían haber proliferado algunos microorganismos y quizá haber dejado restos conservados hasta ahora.

Sanjeev Gupta, del Imperial College de Londres y coautor del artículo de Science, comenta a la BBC: "Alguna gente me ha dicho: '¿Y qué hay de nuevo en esto? ¿No sabíamos ya que había un delta en el cráter de Jezero?' Bueno, en realidad, no lo sabíamos. Habíamos inferido de imágenes orbitales que Jezero contenía un delta pero hasta que no estás sobre el terreno no puedes estar totalmente seguro. Podía ser que estuviéramos mirando un abanico aluvial".

Si hubo microorganismos en Marte, los científicos creen que hubieran preferido las aguas más calmadas y permanentes de un delta.

Además, Perseverance ha captado en Jezaro rocas de gran tamaño. "Algo cambió en la hidrología. No sabemos si fue un acontecimiento relacionado con el clima, no lo sabemos. Para mover unas rocas tan grandes, necesitas algo como una riada. Quizá hubo lagos glaciales en la cuenca local que envió estos flujos de agua hacia Jezero", dice Gupta.

"Vemos desbordamientos de lagos en la Tierra, en lugares como los Himalayas. En la cuenca del Ganges, tienes estas grandes peñas mezcladas en arena de río normal y es ahí donde ha habido una riada repentina desde un lago glacial", agrega el investigador.

Está previsto que Perseverance recoja material que será traído de vuelta a la Tierra en 2030. Se espera que su examen revela si hubo vida o no en Marte. "Estamos a punto de entrar en la época más excitante de la exploración de Marte", dice Sue Horne, responsable de exploración espacial en la Agencia Espacial de Reino Unido.

"Al probarse el mes que viene el sistema propulsor del vehículo de toma de muestras, el sueño de examinar especímenes procedentes del planeta rojo será realidad pronto", concluye.