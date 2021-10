Sofía Bono, la hija pequeña de José Bono, habla sin tapujos sobre su adopción

Sofía Bono es una de las hijas del político que menos presencia mediática tiene. Es una completa desconocida y por ello ha sorprendido el fragmento de una entrevista que ha compartido en redes sociales.

"'Hola, soy Sofia Bono y soy adoptada" así me presentaba de pequeña a mis compañeros", ha confesado ella misma. "Hoy me sumerjo en una aventura que seguramente marque un antes y un después en mi vida, pero mi intención no es cambiar la mía sino la de todos aquellos que en algún momento se han sentido inseguros por el simple hecho de ser adoptados o los que han dudado si adoptar a un niño por miedo".

Su adopción ha marcado su vida y sus relaciones personales, no solo a nivel familiar sino también con el resto de la gente. Ha querido normalizar esta situación anunciando que las próximas semanas se irán emitiendo fragmentos de una entrevista para Ecooo Magazine que ha realizado sobre su vida.

"La adopción es algo natural y por ello, con toda la naturalidad del mundo cada semana os iré abriendo las puertas de mi historia personal", expresa a sus 21 años.

"De lo que significó y a día de hoy significa para mi ser adoptada. Siempre me ha gustado llevar mi vida privada con la máxima discreción, pero si hoy comparto parte de mi vida con vosotros es para ayudar y concienciar sobre un asunto que muchos tratan como "tabú'", declara.

Con tan solo tres meses, el que fuera ministro de Defensa y Ana Rodríguez decidieron adoptar a una niña chilena, que ahora se muestra muy agradecida por el cariño que ha recibido siempre de su familia.

Su padre ha querido apoyarle en este momento tan trascendental en su vida, comentándole en la publicación en Instagram con una cariñosa frase: "TE AMO", le ha dedicado el político.