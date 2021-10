Vídeo | El momento en el que la lava bordea una casa en La Palma

La lava surgida de las entrañas de la Tierra a través del volcán de Cumbre Vieja en La Palma, que ha arrasado con todo a su paso en su camino hacia la costa, continúa su avance hacia el mar y deja imágenes sobrecogedoras a lo largo de su recorrido. Después de sepultar casi 472 hectáreas de campo, cultivos y propiedades, destaca la sorprendente supervivencia de una casa bordeada por la colada.

Se trata de una vivienda ubicada en Hoyo de Todoque y el vídeo ha sido compartido a través de las redes por el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN).

Ya al principio de la erupción, que comenzó el pasado 19 de septiembre, las primeras lenguas de lava dejaron una fotografía para el recuerdo: una casa perteneciente a una pareja de ancianos daneses que se salvaba por poco de ser alcanzada por lava.

La fotografía, tomada por Alfonso Escalero en la zona de Las Manchas, dio la vuelta al mundo y se convirtió en la imagen de la esperanza para los palmeros.

Poco después, llegó el mazazo. El constante fluir de la lava provocó que la colada creciera y terminara por cubrir el espacio donde se encontraba la casa y por destruirla.

No obstante, para no ceder al desánimo, Escalero dijo en su cuenta de Instagram que buscarían "otra señal que no haga perder la esperanza en estos días difíciles para todos".