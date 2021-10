El Parc Central es converteix aquest pont en seu de les arts de carrer amb espectacles de circ i teatre

El Parc Central de València es convertirà del dissabte 9 al dimarts 12 d'octubre en un gran escenari d'Arts de Carrer del Mediterrani i acollirà diverses activitats culturals, entre elles espectacles vinculats al mestissatge dels diversos llenguatges escènics i artístics, teatre i circ.

Així, Arts de Carrer torna "en gran" a la presencialitat de l'espectador enfront del món de la cultura en viu, de la mà de nou companyies i d'espectacles per a tots els públics en els quals es barreja l'humor, la tendresa, els jocs malabars, les acrobàcies o el pur circ d'una manera dinàmica i atractiva, segons ha informat Mostra Visca en un comunicat.

El circ modern i contemporani de la companyia Estela Esplugues obrirà el dissabte 9 d'octubre el cicle amb 'Acircándonos', un espectacle que uneix elegància, passió i risc i en el qual els artistes recorren a diferents disciplines circenses.

La Companyia Mur prendrà el relleu amb l'espectacle 'DETUATU' el mateix dia a les 19.30 hores amb un viatge a la introspecció de les nostres relacions personals. La Gala Cirqueras tancarà la jornada a les 22.00 hores amb un espectacle en format de cabaret feminista, resultat de la primera Trobada de Dones Cirqueres de la Comunitat Valenciana, organitzada pel festival Valencirc.

Arts de Carrer continuarà la seua programació el diumenge 10 d'octubre amb la companyia Edu Manazas i l'espectacle 'Fuera de Estoc' a les 17.30 hores, seguida de la Compagnia Elefanti i la seua Gala de Circ. 'Fuera de Estoc' va rebre el premi del Festival Internacional de Teatre de Setúbal 2020.

I ja el dilluns 11 d'octubre, en sessió de vesprada i nit, arribarà el torn de les produccions de Lucas Ruiz i la companyia Jimena Cavallett.

En la primera d'elles, 'REC.ON(STRUCCIÓN)', dos acròbates en clau d'humor s'embarquen en un viatge de transformació personal que acaba alterant l'espai escènic entre equilibris. Per la seua banda, 'MECHA SHOW YOU' acostarà el públic a un particular programa de televisió, així com a un personatge disposat a entregar la seua vida per l'alegria universal.

Spinish Circ i Dinamic amb els seus espectacles 'Peus Dalt' i 'Kibbo', respectivament, acomiadaran el cicle el dimarts 12 d'octubre. En 'Peus Dalt', cinc personatges únics utilitzen el circ, el teatre, el moviment i la veu com a llenguatges per a relacionar-se amb l'objectiu de sobrepassar a l'individu i eixir de l'anonimat, mentre que 'Kibbo' és un viatge a la imaginació i als somnis, capaç de crear un "paradís màgic" ple de personatges fantàstics que pareixen vindre dels somnis.