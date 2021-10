Cvirus.- La Generalitat ret homenatge a les víctimes de la pandèmia i els seus familiars amb una ofrena floral

"Aquest senzill acte és una abraçada, sobretot, a les seues famílies, a les famílies de les persones afectades per aquest malson", ha manifestat el 'president', després de la commemoració, en declaracions als mitjans. El coronavirus ha costat la vida a 7.805 persones a la Comunitat Valenciana.

L'homenatge, que se celebra en la vespra del 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, ha comptat amb l'assistència de tots els membres del Consell; la delegada del Govern, Gloria Calero; l'alcalde de València, Joan Ribó; el president de la Diputació de València, Toni Gaspar; el president del PPCV i de la Diputació d'Alacant, Carlos Mazón, així com els síndics de Compromís, Fran Ferri; el PSPV, Manolo Mata, i Ciutadans, Ruth Merino, entre altres representants polítics i autoritats. També ha assistit la presidenta de Plataforma d'Afectats del Covid en l'autonomia, Enriqueta Cuchillo.

Davant l'escultura 'En record' de l'artista Rosana Antolí, creada en record de les persones mortes per coronavirus, l'Orquestra de la Real Camerata Española, dirigida per Bernardo Adam (Algemesí, 1942), ha interpretat 'In memoriam', composta pel músic també en record a les víctimes de la pandèmia.

Mentre sonava la peça musical, els representants polítics han guardat un minut de silenci i després han depositat hortènsies blanques als peus de l'escultura, que conté terra de les 33 comarques de la Comunitat Valenciana recollida pels bombers forestals de llocs emblemàtics i que es va inaugurar en l'homenatge de fa hui un any.

Al final de l'homenatge, el 'president' ha explicat als mitjans que el d'aquest divendres és "un dia de memòria, de record, de reconeixement i d'afecte a les famílies que més directament han patit aquest enorme malson". "Mai anem a oblidar-les", ha assegurat.

En paraules de Puig, "aquest senzill acte és una abraçada, sobretot, a les seues famílies, a les famílies de les persones més afectades per aquest malson, a aquells que han perdut a un ser estimat".

El president de la Generalitat ha assenyalat que "no es pot retornar la vida i l'única cosa que podem és donar aquest missatge de solidaritat, d'humanitat i de cohesió de la societat davant un drama d'aquestes característiques". En eixe sentit, ha assenyalat que la societat valenciana "el que té és que eixir més unida, més capaç d'entendre's uns a uns altres".

Per la seua banda, el president del PPCV, Carlos Mazón, ha recordat que "són 7.805 víctimes a la Comunitat Valenciana" i "7.805 motius per a estar trist. Ha apel·lat a l'"absència d'oblit" i "no oblidar mai el viscut, la memòria dels quals ens han deixat", com també ha cridat a traure "ensenyaments de vida" com "la importància del contacte": "Quant hem trobat a faltar eixa abraçada". "Hi ha gent que ja no l'anem a veure més" i que hi ha abraçades que "ja no anem a recuperar", ha lamentat.

Així mateix, des de Ciutadans, Ruth Merino ha remarcat que "aquests homenatges han d'estar dia a dia en el cor de cadascun dels valencians". "Cap de nosaltres hem d'oblidar-nos del que ha patit la gent, hem d'estar sempre al seu costat i agraint als sanitaris tota la seua enorme tasca per salvar les nostres vides", ha agregat.

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha destacat el treball de vacunació i ha assenyalat que "el millor homenatge que podem fer a les víctimes és eixe, tornar a la normalitat al més prompte possible", encara que ha subratllat que "cal aprendre molt del que ha suposat aquesta pandèmia per a molts valencians i valencianes" i recordar la importància de tindre "una sanitat pública forta".

"FER-SE LA FOTO"

Finalment, la presidenta de la Plataforma d'Afectats del Covid, Enriqueta Cuchillo, ha expressat davant els mitjans el seu "dolor" per la defunció del seu marit, un metge víctima de coronavirus, i ha mostrat la seua "indignació" cap als "governants" perquè "aquest acte ha sigut solament per a fer-se ells la foto".

Cuchillo ha demanat "justícia" davant el que considera que ha sigut una "mala gestió" de la pandèmia i davant la "falta de material de protecció" als sanitaris, doncs considera que els responsables polítics van ser "culpables per no haver protegit" tant a ciutadans com a sanitaris.