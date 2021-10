El mejor regalo que le puedes hacer a cada signo del zodiaco

A continuación veremos qué tipo de regalos o detalles podrían agradar más a cada uno de los signos del Zodiaco según su naturaleza, forma de ser y objetivos en la vida. También en un asunto tan especial como este se pueden establecer importantes diferencias entre los signos, por ello conocerlos bien será de gran ayuda para acertar a la hora de hacer un regalo, o por lo menos tener una idea bastante concreta y certera para poder sorprender agradablemente a nuestra pareja, amigos, familiares y seres queridos.

Aries

A estas personas hiperactivas, batalladoras y realizadoras sin duda les agradará más que ninguna otra cosa la ropa o artilugios deportivos, especialmente las zapatillas de deporte de marca y elevado precio, sobre todo si se trata de gente joven. En el caso de tratarse de una chica funcionaría bastante bien cualquier gema o bisutería de color rojo además de la ropa o zapatillas deportivas. También vehículos desde un patinete o una bicicleta a una moto o un coche, también de color rojo en todas sus gamas.

Tauro



A estos nativos les encantarán los objetos de arte o de ornamento y todo lo relacionado con la belleza en general, prendas de marca y de alta calidad a menudo de color verde pero que no sea chillón, les encanta estar guapos y elegantes pero no llamar la atención. También y sobre todo en el caso de las chicas joyas o bisutería de color verde, a poder ser sobre todo una esmeralda. Objetos de ornamento y de buen gusto para el hogar, finalmente entradas para algún concierto o una exposición de arte o pintura.

Géminis



Este es, por encima de todo, el signo del aprendizaje y la comunicación, por ello el regalo ideal para estos nativos solo puede ser un teléfono móvil de último modelo, una Tablet o un ordenador con los programas más vanguardistas. También algún libro de los autores más leídos o de cualquier tema que sea de especial interés para ellos. También les encantará si les regalan un viaje al extranjero o en su caso también una moto o un coche para poder viajar y moverse con total libertad y a donde ellos quieran.

Cáncer

A estas personas hipersensibles, hogareñas y atraídas por el pasado les encantará de forma especial cualquier objeto relacionado con el hogar y con los niños, también objetos de ornamento relacionados con épocas pasadas o antigüedades, sobre todo que conecten con la sensibilidad y el mundo interior de esa persona. Asimismo las joyas o utensilios de plata o que contienen plata, gemas como las perlas, piedras o adornos de cuarzo. Finalmente utensilios de uso familiar que mejorarán o enriquecerán el hogar.

Leo



Si queremos conservar su afecto a un Leo jamás se le debe regalar una baratija o darle algo que no queremos nosotros, por el contrario los hijos del Sol aprecian más que nadie los detalles caros y de calidad: ropa o zapatos distinguidos y de marca, joyas y ornamentos de oro (pero no bisutería barata porque no nos lo perdonará), objetos lujosos y ostentosos para dar lustre al hogar, todo ello con predominio del oro o del color dorado, alguna obra de arte de gran belleza o realizada por un autor de renombre.

Virgo

Para estos nativos por encima de todo lo importante es que los regalos sean cosas útiles y necesarias, relacionadas con la indumentaria, el hogar, el trabajo, la salud y el bienestar en general. Pero también objetos de escritorio, libros, un ordenador, una Tablet, un teléfono móvil con los últimos adelantos y todo lo que se relacione con la comunicación e intercambiar conocimientos. Pero sobre todo que se trate de algo útil o necesario, si precisa unas zapatillas de deporte sin duda este podría ser el regalo ideal.

Libra



Este es el signo de la belleza y el arte por excelencia y por ello los regalos tendrán que ir en esa dirección si queremos que les gusten de verdad. Para estos amantes del término medio no se trata en realidad de que sean muy caros u ostentosos sino sobre todo que sean de buen gusto: Todo tipo de objeto de ornamento y belleza, ropa, objetos de arte (pintura, escultura y otros), invitaciones a conciertos, exposiciones, estrenos de cine. También las gemas de color rosa, azul o verde y, por encima de todas, el zafiro.

Escorpio



A estos hijos de Plutón les volverá locos todos los libros y objetos relacionados con el mundo esotérico y el más allá o sobre grandes secretos y misterios. También una baraja de tarot o cualquier otro tipo de técnica para adivinar el futuro, libros de astrología y sobre todo de magia. También ropa o prendas sobre todo de cuero negro y muy ajustado, que resalten las formas y los rasgos eróticos, y en el caso de gemas estas deberán ser sobre todo de color rojo. Finalmente objetos que ayuden a potenciar el erotismo.

Sagitario

Estos nativos son profundamente amantes de los deportes y actividades al aire libre pero también sienten una especial atracción por lo animales domésticos, por ello una mascota podría ser un excelente regalo, también la ropa o todo tipo de artilugios deportivos. Viajar es una de las actividades más queridas por los Sagitario y por ello este podría ser uno de los mejores regalos. Finalmente entre las gemas se destacan la amatista y la turquesa y todas las gemas de color azul que transmiten paz y espiritualidad.

Capricornio

Para los nativos de este signo es muy importante lo tradicional y también todo aquello que esté bien visto por los demás y entre los regalos valoran especialmente las cosas valiosas y caras o de una determinada marca pero al mismo tiempo de corte clásico, en el caso de alguna gema les conviene sobre todo las de color oscuro o negro y también si se regala ropa es preferible de colores oscuros y lisos y que sea de buena calidad. Finalmente los libros tienen también una muy buena aceptación en estos nativos.

Acuario

Para estos nativos lo importante siempre es lo inesperado, sorprenderles, y dentro de esas sorpresas valorarán especialmente las nuevas tecnologías y todo lo que es vanguardista, el “último grito” en móviles, ordenadores y cosas afines. Pero también se pueden sentir muy atraídos por las antigüedades y los objetos de épocas lejanas. Finalmente su gran amor por la astronomía hará que cualquier regalo relacionado con ella sea un gran acierto, un telescopio o un buen libro de astronomía y también de astrología.

Piscis

Este signo está considerado como el más espiritual de todos y por ello cualquier regalo relacionado con este ámbito va a tener una magnífica aceptación, especialmente el mundo esotérico, las artes adivinatorias, la magia o alquimia, un libro de astrología o también una baraja de tarot. Entre las gemas sin duda las más afines serán las de color violeta y también las azules y entre los metales el platino es el correspondiente a Piscis. Finalmente todo tipo de objetos de arte y decoración, y objetos de belleza.