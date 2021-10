Les càmeres d'accés a Ciutat Vella Nord multaran des de l'1 de desembre

Les cinc càmeres que restringiran l'accés de cotxes a la part nord del districte de Ciutat Vella per a residents començaran a multar l'1 de desembre. Segons avancen des de l'àrea de Mobilitat Sostenible a 20minutos, la primera Àrea de Prioritat Residencial (APR) de València se senyalitzarà el pròxim dilluns 18 d'octubre, i fins a la seua posada en marxa no es multarà, sinó que donarà inici una fase informativa per a comunicar a qui entre en el perímetre delimitat per cinc càmeres que no pot fer-ho sense tramitar un permís.

Fins al moment, més de 4.400 veïns han sol·licitat l'autorització, de les quals l'Ajuntament ha aprovat ja el 75%. S'han afegit automàticament els 3.087 els taxis de la ciutat, i els vehicles d'emergències estan exempts de registre. La posada en marxa de l'Àrea de Prioritat Residencial de Ciutat Vella Nord s'aprova hui divendres en la Junta de Govern Local, en la qual es decretarà l'1 de desembre com la data d'inici oficial. A partir d'eixe dia, l'activació de les càmeres suposarà l'inici de les sancions a aquells vehicles no autoritzats.

Aquests dispositius es troben als carrers Salvador Giner, Corona, Vell de la Palla, Salvador i en l'avinguda María Cristina. Les persones que no hagen tramitat algun dels permisos puntuals que s'estableixen tindran l'oportunitat de comunicar-ho a l'Ajuntament fins a cinc dies després d'accedir a la zona restringida al trànsit.

La fase informativa que començarà el 18 d'octubre té com a objectiu esmenar qualsevol error que s'haja produït en el registre que consta en la regidoria. Eixe dia quedarà instal·lada la senyalització que marca les entrades i eixides de l’APR i que indicarà de manera inequívoca que s'accedeix a una zona en la qual la circulació només està permesa als vehicles autoritzats. De la mateixa manera, aquesta fase servirà a les persones amb dret d'accés per a familiaritzar-se amb l'ús de l'aplicació mòbil i la web habilitades per a la seua gestió.

La comunicació als autoritzats que van sol·licitar el seu accés a l’APR ha començat a realitzar-se aquesta mateixa setmana a través del correu electrònic que van facilitar en el moment del registre. Des de l'Ajuntament insisteixen que consulten també la safata de spam.

Està previst que durant la pròxima setmana tots els sol·licitants, ja siguen particulars o persones jurídiques (comerços, entitats o empreses que entren entre els possibles autoritzats), hagen rebut la comunicació de la seua alta i les claus per a gestionar la seua autorització i permisos puntuals per a altres vehicles mitjançant l'aplicació mòbil de l’APR o en la pàgina web d'aquesta.

La comunicació de l'alta es realitza de manera individual i manualment, de manera que els tècnics municipals puguen realitzar una última validació de la sol·licitud. Per això, les autoritzacions arribaran al correu electrònic del 100% dels interessats gradualment abans del 18 d'octubre.

A més dels vehicles ja registrats de les persones autoritzades, segons la seua naturalesa, la nova àrea residencial els permet gestionar un nombre determinat d'entrades de vehicles de lliure disposició. La petició la farà sempre el titular autoritzat, que és el que té un nombre de permisos puntuals (depén de la tipologia, però el màxim són 10). Per exemple, a l'electricista que vaja a un domicili haurà de tramitar-li l'accés l'interessat des de cinc dies abans i fins a cinc dies després.

Zona de baixes emissions

El desplegament d'aquesta iniciativa, que encaixa amb l'exigència de la llei estatal de Canvi Climàtic que obligarà als municipis de més de 50.000 habitants a crear zones de baixes emissions abans de 2023, s'ha retardat uns sis mesos respecte a la data prevista inicialment a causa de la «complicada tramitació», tant per la falta de personal funcionari per a atendre les peticions dels residents com per l'activació del programari necessari per al seu funcionament.

«Enorme treball»

Des de Mobilitat expliquen que gestionar totes les sol·licituds i comprovar la validesa dels certificats ha suposat «un enorme treball per part dels tècnics». S'han revisat 1.818 sol·licituds d'accés per part de persones empadronades; 1.248 d'empreses que realitzen activitats en la zona; i 852 d'arrendataris de pisos o garatges no empadronats.

EN XIFRES

5 càmeres controlaran l'accés a la part nord del districte del centre. Del 18 d'octubre a l'1 de desembre no multaran.

1.248 sol·licituds d'empreses que realitzen la seua activitat en l'Àrea de Prioritat Residencial han sigut ja revisades per Mobilitat.

10 permisos puntuals podrà gestionar com a màxim la persona titular d'un habitatge situat als carrers afectades.

3.087 taxis, és a dir, els de tota la ciutat de València, estan exempts del registre i podran circular per l’APR sense restriccions.