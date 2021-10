Wyoming comienza 'El intermedio' pidiéndole perdón a Sandra Sabatés

Wyoming comenzó la entrega de este jueves de El intermedio con propósito de enmienda hacia su compañera Sandra Sabatés, con la que comparte la mesa del programa de La Sexta.

Tras su clásico monólogo inicial, el presentador se dirigió a su sitio y la periodista le saludó: "Buenas noches Wyoming, ¿cómo estás?". El madrileño le contestó: "Estoy muy bien y muy liberado".

"Me alegro, mira que bien", le respondió Sabatés. Pero el presentador logró sorprenderla cuando le dijo: "Por cierto, aprovecho, te pido perdón por si en alguna ocasión te he podido molestar".

La copresentadora le respondió con ironía: "No te preocupes, si con los años me he acostumbrado a tu presencia, nada que perdonar", logrando arrancar las carcajadas del público y dejando a Wyoming con cara de sorpresa.

Wyoming, en 'El intermedio'. ATRESMEDIA

Canción dedicada a los Presupuestos Generales del Estado

Otro de los momentos destacados del programa fue cuando el madrileño abordó el tema de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo 2022 por parte del Gobierno.

Wyoming señaló que era un "motivo de alegría" y decidió celebrarlo con una canción, adaptando el tema Clavelitos a dicha aprobación: "Dineritos, dineritos, de la coalición, yo te traigo dineritos, que te van a subir la pensión...", cantó el presentador.