Pumariega se reafirma en que López-Asenjo es un edil "tránsfuga": "Él venía en las listas por un partido"

"Hay antecedentes", ha asegurado. Así lo ha hecho Pumariega, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Consistorio gijonés, a los que ha señalado que la marcha del edil López-Asenjo del grupo municipal les supone perder un porcentaje de capacidad de voto por tener un concejal menos.

No obstante, ha indicado que el Gobierno local "ha ido por ley" en lo que es la aplicación de los cambios que supone que López-Asenjo sea ahora un edil no adscrito. Eso sí, en cuanto a remuneraciones del grupo municipal, ha apuntado que no puede ser que por la marcha de este queden en peores condiciones.

Los cambios se aplicarán también a la representación del PP en las comisiones en las que figuraba López-Asenjo. De esta forma, Pumariega pasará a ser la representante del PP en la Comisión de Urbanismo y Ángela Fernández-Ahúja en la de Hacienda. De todo ello se dará cuenta en el próximo Pleno del día 13.