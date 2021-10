¿Qué significa "ser un hombre"? El gobierno de Ada Colau abre el debate e inaugura un Centro de Nuevas Masculinidades

El gobierno de Ada Colau abre con la ciudadanía de Barcelona el debate sobre qué significa "ser un hombre", con la voluntad de recordar que la masculinidades no necesariamente tiene que ver con mostrarse como “un tipo duro, fuerte o incluso agresivo”. De hecho, el actual ayuntamiento sostiene que esta idea tradicional de masculinidad responde a un estereotipo “caduco”, que ya va siendo hora de dejar atrás. Tanto es así, que el consistorio ha inaugurado este miércoles el Centro de Nuevas Masculinidades ‘Plural’, que está situado en la avenida del Marquès de l'Argentera, junto a la estación de Francia.

El espacio está abierto a todo el mundo y busca "promover una imagen mucho más diversa, rica y feliz de posibles masculinidades, generando referentes positivos”. Asimismo, pretende concienciar en que los hombres “sensibles o diferentes” no deben ser señalados ni discriminados, y dar formación para que la capital catalana sea “una ciudad de libertad, convivencia y respeto a la diversidad”.

El pasado mes de julio, la concejala de Feminismos, Laura Pérez, y la alcaldesa, Ada Colau, anunciaron la apertura de este espacio en octubre tras las agresiones por LGTBIfobia que se estuvieron produciendo en todo el país, y también ante la "preocupación" con la que ve la entrada de "discursos de odio" en las instituciones de España y Europa de la mano de la ultraderecha.

En este sentido, Pérez y Colau sostuvieron que el modelo patriarcal "discrimina al colectivo LGTBIQ+ y promueve la violencia machista" y presentaron el centro como una medida más para decir que en Barcelona la LGTBIfobia no es bienvenida.

Tres meses después, el Centro de Nuevas Masculinidades ha comenzado su andadura con un evento de dos días titulado ‘Masculí Plural’, que este jueves acogerá una mesa redonda sobre el presente y futuro de las políticas públicas sobre el trabajo de masculinidades y terminarán con la conferencia ‘Man Unmade’, que correrá a cargo de Jack Halberstam, director del Institute for Research on Women, Gender and Sexuality de Columbia. En este caso, las jornadas tendrán lugar en el patio del Convento de Sant Agustí (calle Comerç, 36).