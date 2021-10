Seis planes para este fin de semana en Madrid: 'El Jardín de las Delicias' se amplía con la creación contemporánea

Las grandes obras de la pintura universal nos llegan a través de la reinterpretación que de ellas hacen los artistas contemporáneos, o de una experiencia inmersiva que ofrece múltiples perspectivas y detalles. El fin de semana también nos trae una exposición sobre la música techno y sus vivencias vinculadas; regresa una de las más populares zarzuelas; la danza se expresa también en el espacio público; y un cortometraje documental nos anima a dudar de las noticias que nos llegan desde emisores interesados.

1- Arte contemporáneo. 'El Jardín de las Delicias' en Matadero

Exposición colectiva en Matadero sobre 'El Jardín de las Delicias' de El Bosco Adolfo Ortega

El poder de fascinación del Tríptico del Jardín de las delicias que El Bosco pintó en 1500, atraviesa estos cinco siglos que nos separan de aquel artista flamenco e inspira la reinterpretación contemporánea de los enigmas que sugería. Matadero Madrid y la Colección SOLO presentan por todo lo alto una exposición colectiva, con obras en múltiples formatos y técnicas, que revisita la inagotable imaginería y la riqueza simbólica del tríptico y evidencia su capacidad de proponer un retrato social trasladado a nuestro tiempo. La muestra reúne trabajos de una quincena de artistas internacionales, inspirados en diferentes aspectos de la obra que atesora El Prado y es parada incuestionable de la muchedumbre que deambula por nuestro museo. Las obras seleccionadas forman parte de los fondos de la Colección SOLO, y son creaciones de artistas entre los que se encuentran SMACK, Mario Klingemann, Miao Xiaochun, Cassie McQuater, Filip Custic, Lusesita o La Fura dels Baus-Carlus Padrissa. Inteligencia artificial, animación digital en gran formato, arte sonoro, pintura o instalación conforman esta experiencia expositiva en torno a la mítica obra. El despacho de arquitectura estudio HERREROS ha diseñado el atractivo espacio expositivo de la muestra, un recorrido serpenteante a través de paneles de cartón en la Nave 16 de Matadero Madrid, que potencia la sorpresa y el descubrimiento. Imagino que los paneles de cartón no se caerán como un castillo de naipes pero, por si acaso, sujeten a los niños más asilvestrados. El periplo finaliza en un espectacular tríptico titulado Speculum, creación del colectivo holandés SMACK, una obra de animación digital en gran formato en la que surgen cientos de personajes estrambóticos, actualización de los seres imaginados por El Bosco, que invita a una conversación descarnada sobre nosotros y la sociedad actual.

Hasta el 27 de febrero de 2022 / Matadero Madrid / Entrada gratuita

2- Danza en la calle. VI edición del Festival 'Cuerpo Romo'

Coreografía callejera del festival 'Cuerpo Romo' en 2020 Elías Aguirre

Siempre resulta perturbador que el espacio público, las calles y plazas por las que pasamos a diario, o incluso los vestíbulos y accesos a los escenarios que son el medio controlado y ajustado para los bailarines, se conviertan en el soporte físico para desarrollar la danza. No digamos si la superficie sobre la que se mueven los bailarines es el granito que todo lo inunda (yo creo que atravesamos actualmente la Edad de Granito, al menos en Madrid). Al hilo de esta circunstancia, Cuerpo Romo, festival de danza contemporánea de calle, hace alusión al desgaste del cuerpo en contacto con el suelo. La danza en la urbe genera un tipo particular de bailarín que se hace a la dureza del asfalto y se redondea como una piedra. El festival llega a su sexta edición contando con tres espacios en los que se mostrará el trabajo de coreógrafos y bailarines con trayectorias y propuestas muy diversas, procedentes de la escena nacional e internacional: el IMEX (Instituto Cultural de México), el Centro de creación contemporánea Conde Duque y los Teatros de Canal. Actuaciones en vivo, 'jam sessions', contacto con música en directo, encuentros-networking, muestra de videodanza, presentación virtual de contenidos e iniciativas, talleres para públicos diversos, intervenciones en espacios no convencionales, propuestas vinculadas a la experimentación cuerpo-tecnología. Los detalles del programa se pueden ver en la web https://cuerporomo.com/PROGRAMACION pero destacamos algunos eventos que no requieren inscripción: el viernes 8 en IMEX: No Body’s Mind+MorningApe (Danza en plataforma 4x4 y Visuales). El sábado 9 es el día del centro Conde Duque, con varias actuaciones en Patio Sur que culminarán con una Jam- Improvisación de varios artistas, que contará con la exuberante música electrónica del madrileño Ed is Dead (cuyo último disco Global Sickness recomiendo desde aquí). El domingo 10 por la mañana, la danza tomará los exteriores de Teatros del Canal y el vestíbulo de la Sala verde en sesiones abiertas al público. A la hora del vermú (13 h.) se verán cuatro coreografías de unos 15 minutos cada una: Manuel Rodríguez estrenará Entertainment, Joaquín Collado hará Nereo Ahogándose, María Casares presentará Per sé y Lucía Montes y Mado Dallery nos traerán Inside.

Del 8 al 10 de octubre / IMEX, Conde Duque y Teatros del Canal / Gratuito y con inscripción

3- Experiencia inmersiva. #INGOYA

Proyecciones en la experiencia inmersiva #INGOYA Adolfo Ortega

Llega a Madrid un nuevo modo de aproximarse a la obra de uno de nuestros pintores más universales, Francisco de Goya, a través de un montaje que emplea más de cuarenta proyectores láser y una ambientación musical muy efectiva, creando un ambiente envolvente y de perspectivas múltiples. El Fernán Gómez.Centro Cultural de la Villa acoge la experiencia inmersiva #INGOYA en la que uno se encuentra rodeado de imágenes cambiantes de lienzos y aguafuertes de Goya. El inicio de la experiencia da acceso a un recorrido denominado Sala Didáctica, donde primeramente vemos una línea temporal en la que se inserta la vida y obra de Goya dentro del contexto histórico y artístico de su época, para reconocer su relevancia y ubicar su genio creador en la sociedad de los siglos XVIII y XIX. Tras ello pueden verse las grandes obras de Goya agrupadas en bloques temáticos, con pinturas y alguna información para facilitar la comprensión: Goya al servicio de la corte, La censura de los vicios humanos, Goya y la violencia, Goya y la mujer, etc. Tras un tiempo para recorrer esos apartados, todo el espacio queda en la oscuridad y la Sala Didáctica se transforma en la denominada Sala Emocional, que es lo más espectacular de la visita. Surgen multitud de proyecciones simultáneas que van recorriendo sucesivamente los puntos de vista tratados ampliamente por Goya: los cartones para tapices, los retratos, el poder, el pueblo, la guerra, la tauromaquia, las pinturas negras, el final de sus días. Vemos numerosas imágenes que ilustran esos bloques, detalles de cuadros, ampliaciones que dejan al descubierto detalles mínimos, trazos que sólo podríamos advertir con una lupa sobre el lienzo original. ¡Son tantas las perspectivas simultáneas que uno no sabe dónde mirar! Cada apartado es ambientado por una selección de música clásica de compositores que no necesariamente fueron coetáneos de Goya, pero cuyas obras escogidas aportan un tono unificador a las pinturas mostradas: Beethoven, Boccherini, Ravel, Prokofiev, Falla, Holst, etc. Se han empleado técnicas punteras en infografía y postproducción, además de correctores de color que cuidan al máximo la paleta original para reproducir las pinturas de una manera precisa y fiel.

Hasta el 16-01-22 / Fernán Gomez.Centro Cultural de la Villa / 15-17€

4- Zarzuela. 'Los Gavilanes' de Jacinto Guerrero

Boceto de Ezio Frigerio con Riccardo Massironi para 'Los gavilanes' Teatro de la Zarzuela

Los Gavilanes ha sido una de las zarzuelas más exitosas a lo largo de la historia de este género. De aquellas en que el público salía del teatro con el pecho inflado y tarareando las romanzas del maestro Jacinto Guerrero, un compositor con una facilidad especial para hallar melodías atractivas. Se trata de 'una comedia agridulce con tintes dramáticos', como la denomina Mario Gas, director escénico de las funciones que comienzan a representarse este fin de semana y gran aficionado a la zarzuela, con una trayectoria magnífica en dar vida y renovar conceptos escénicos en este género. A pesar de su popularidad, hacía más de 20 años que no se reponía Los Gavilanes en este teatro. Lo bueno es que la espera ha permitido reunir dos repartos de auténtico lujo vocal: Juan Jesús Rodríguez, María José Montiel, Ismael Jordi y Marina Monzó en uno de ellos; Javier Franco, Sandra Ferrández, Alejandro del Cerro y Leonor Bonilla en el otro. La dirección orquestal correrá a cargo del maestro Jordi Bernàcer, afincado en Italia, que ha hecho posible una sintonía inmediata entre lo escénico y lo musical, según reconocía el propio Mario Gas. En este caso, ha optado por trasladar la acción desde mediados del XIX a los años 20 del pasado siglo (justamente los del estreno de la obra) 'un tiempo estéticamente atractivo y que coincide con el retorno de las últimas oleadas de indianos que marcharon a hacer las américas a mediados y finales del XIX. Una época conflictiva y premonitoria'. Para plasmar esa traslación a los años veinte, contamos con la escenografía del gran Ezio Frigerio, que con sus 91 años y una carrera vinculada al Piccolo Teatro y el Teatro de La Scala, junto a Giorgio Strehler y Luca Ronconi, nos aproxima a un concepto de belleza en el que se incorporan estructuras metálicas, combinadas con unos bellísimos fondos. A su lado, la oscarizada figurinista Franca Squarciapino, el iluminador Vinicio Cheli, historia viva y renovadores todos ellos del teatro del último medio siglo. Serán unas funciones que nos traerán de nuevo romanzas tan entrañables como esa Flor roja, que cantará el tenor de turno para encandilar a Rosaura, y podemos recordar cómo interpretaba Jaime Aragall buscando un poco en Youtube.

Hasta el 24 de octubre / Teatro de La Zarzuela / de 5 a 44 euros

5- Exposición y performances. 'YOU GOT TO GET IN TO GET OUT'

'Dark Ages 2020' instalación de Alona Rodeh Adolfo Ortega

YOU GOT TO GET IN TO GET OUT. El continuo sonoro que nunca se acaba es una investigación desde y hacia la cultura del techno y la pista de baile llevada a cabo por Sonia Fernández Pan y Carolina Jiménez, a invitación de La Casa Encendida. El proyecto, de largo recorrido, incluye una exposición, performances, talleres, un libro de autoría colectiva con diferentes ensayos críticos, una radio mensual de podcasts, un ciclo de cine y sesiones de música en directo. Entendido como una zona de contacto entre la cultura techno y el arte, más allá de las diferentes representaciones que se han hecho de la pista de baile o el club, el proyecto se centra en la cualidad experiencial y material, tanto de la pista de baile como de las prácticas artísticas. YOU GOT TO GET IN TO GET OUT ocupa cuatro de las cinco salas expositivas de La Casa Encendida con trece piezas –seis de ellas de nueva producción– a cargo de Alona Rodeh, Cyprien Gaillard, John Akomfrah, Lucía C. Pino, Paula García-Masedo, Rubén Grilo y Tony Cokes. La primera que podemos contemplar, Nightlife, es un video 3D de Cyprien Gaillard rodado en Cleveland, Los Ángeles y Berlín, en el que se suceden imágenes digitalizadas que replican ondulaciones vegetales, un vuelo de dron a la altura de los fuegos artificiales, la perspectiva nocturna del estadio olímpico de Berlín. Figuras arbóreas en el cielo y a ras de tierra, bajo un roble que plantó en Cleveland el medallista Owens tras sus triunfos en los Juegos Olímpicos de Berlín. En otra sala vemos Dark Ages 2020, la Instalación de Alona Rodeh que se muestra en la fotografía, donde en medio de la oscuridad surgen seis esculturas lumínicas: híbridos de farolas, bolardos de gran tamaño, columnas, piezas de ajedrez o tótems futuristas que se encienden y apagan siguiendo una repetición continua, generando una ritmicidad plástica. La instalación nos introduce en un inquietante juego de tensiones entre iluminación y oscuridad. Este fin de semana podremos asistir a varias performances a cargo de Ania Nowak, Michele Rizzo y Sergi Botella, donde se explorará el club como espacio para la expresión y la vinculación de los participantes; también podrá recordarse el ambiente musical que entre 1986 y 1992 se generó en la ciudad de Valencia, conformando un sonido con denominación de origen, basado en la repetición rítmica y melódica.

Hasta 09-01-22 / La Casa Encendida / Entrada libre y 5€ las performances

6- Cine documental. Cortometraje 'Deep Soria'

Cortometraje 'Deep Soria' de Pedro Estepa Menéndez @tripl3salto y @ninofalconetti

El Festival de Cine de Madrid (FCM-PNR) ha elegido, para su Sección Oficial, el cortometraje Deep Soria. Esta obra audiovisual está dirigida por Pedro Estepa Menéndez y producida por Elena Ferrándiz Sanz y se proyectará el sábado 9 en la Sala Berlanga. Deep Soria es un falso documental que demuestra que algo está ocurriendo en Soria. Varias noticias sobre esta provincia están llegando a todas partes compartidas a través de WhatsApp y de las redes sociales. Periodistas y youtubers informan sobre curiosos sucesos pero hay uno que puede cambiar la realidad de nuestro país. Ahora, la Zona 0 está en Soria. El cortometraje, que alerta sobre determinados problemas reales y genera una reflexión acerca de los mismos, cuenta con importantes colaboraciones. Deep Soria está protagonizado por los periodistas Sonsoles Ónega, Glòria Serra, Quique Peinado, Marta Jaumandreu y Rocío Delgado; y por el youtuber JPelirrojo. La letra del tema musical utilizado en el audiovisual está escrita por el cantante C. Tangana e interpretado por Curricé junto al grupo CoolKillers. Según el director de Deep Soria, Pedro Estepa, 'esta historia pone en cuestión la cantidad de noticias que nos llegan a través de diferentes canales. Ser conscientes de ello es un primer paso pero tenemos que ir más allá. Vivimos tiempos donde parece que todo vale y hay poderosos grupos políticos, económicos y de comunicación con evidentes intereses en tergiversar la realidad'.