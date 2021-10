Emily Ratajkowski se sincera sobre por qué no habló antes de los abusos de Robin Thicke

Casi 850 millones de reproducciones. Se dice pronto, pero en los últimos 8 años es lo que han acumulado conjuntamente en YouTube las dos versiones del videoclip de la canción Blurred lines: la censurada y la que no (en la que solo ellas, no ellos, salen desnudas, y que ya fue polémico por su cosificación de la mujer). Un gran porcentaje de esas visitas fueron sobre todo en el verano de 2013. Y no es este un dato baladí a la hora de entender la razón la que Emily Ratajkowski ha tardado este tiempo en hablar de la mala experiencia que fue.

Recientemente, la modelo londinense de 30 años ha denunciado públicamente que fue acosada sexualmente por el cantante del tema, Robin Thicke, durante aquella grabación, suponiendo esto una de las partes centrales del libro My Body ("Mi cuerpo"), un conjunto de ensayos que ha escrito y que saldrán a la venta en noviembre.

"De pronto, como de la nada, sentí el frío que da la sorpresa de las manos de un extraño apretando mis pechos desnudos desde atrás", confesó Emily sobre el abuso que cometió sobre ella, cuando tenía 21 años, un borracho Thicke. Estos hechos fueron confirmados por la directora del vídeo, Diane Martel.

Pero como siempre que una mujer denuncia un caso como este, exponiéndose mundialmente como alguien de quien han abusado, multitud de personas, de las que ven los toros desde la barrera, han salido para afearle que, bueno, no lo hizo antes, que a saber por qué, o que no sería tan grave, o que solo busca notoriedad para su libro ahora.

Y Ratajkowski les ha respondido a todos esos anónimos que sí, que lo hizo por la fama. "Yo era una modelo desconocida. Si hubiera dicho algo entonces o si hubiera denunciado lo que me había pasado no estaría donde estoy a día de hoy, no sería una mujer famosa", ha declarado a la revista People.

Además, Emily ha añadido que con 21 años no tenía la misma mentalidad que ahora, con casi una década más: en aquel momento pesaba más, por ejemplo, que él estuviese ebrio o la idea de tirar por la borda su carrera, que lo meramente inexcusable de lo ocurrido y de la actitud acosadora de Thicke.

"He escrito un libro sobre cómo ha evolucionado mi visión política y obviamente incluye muchas experiencias diferentes dentro de mi carrera y de mi vida. La forma en la que me sentía y pensaba acerca de esas experiencias también ha evolucionado conmigo. Espero que la gente pueda leer los ensayos y entender todos los matices detrás de este tipo de situaciones", ha añadido.