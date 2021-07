Emily Ratajkowski se queja de que sus 'haters' prueban que no somos mejores desde lo que le hicieron a Britney Spears

Emily Ratajkowski fue madre el pasado mes de marzo. Entonces, posaba orgullosa ante sus más de 27 millones de seguidores y seguidoras dándole el pecho al recién nacido, Sylvester Apollo Bear, fruto de su relación con el actor y productor Sebastian Bear-McClard, con quien lleva casada desde 2018.

Pero desde que diese a luz sus redes sociales se han convertido en un hervidero de indeseables que no cesan de criticar cada movimiento que hace y de insultar a la modelo de 30 años, algo que ha terminado por cabrear a Ratajkowski, quien ha decidido hablar sobre cómo se nos llena la boca hablando de lo mal que se lo hizo pasar la sociedad a Britney Spears hace unos años y cómo apenas hemos cambiado desde entonces.

A través de unas stories que colgó en su Instagram y que fueron recogidas por Us Weekly, Ratajkowski se ha quejado de cómo en su momento se criticó con dureza a la cantante Toxic o Baby One More Time por ser pillada conduciendo con su bebé en el regazo -aunque ella dijese que era porque no cesaba de sentir la omnipresencia de los paparazzi- y la manera en que el mundo apenas ha cambiado en ese aspecto.

"Todos estamos reflexionando sobre cómo avergonzamos a Britney y le llamamos mala madre cuando condujo con su bebé entre las piernas", ha comentado la modelo británica, "y hablamos sobre cómo tenemos que hacerlo mejor como sociedad".

"Mientras tanto", ha continuado Emily, "mi sección de comentarios está llena de respuestas horribles sobre cómo no me merezco ser madre". No hay que olvidar que recientemente fue muy criticada por compartir una fotografía con su hijo usando trajes de baño a juego y que llegó a borrar la publicación ante la oleada de mensajes, algunos de ellos incluso de gente famosa, como el periodista Piers Morgan (quien ya ha demostrado su misoginia en más de una ocasión con Meghan Markle).

"Deberíais avergonzaros todos", ha escrito. "A mí no me importa si me odias o si odias mi fama (o simplemente odias a las mujeres), pero da un miedo increíble convertirse en padre o madre y nadie merece que unos extraños le digan que son una madre de mierda", ha finalizado.