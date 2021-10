Nyno Vargas visitó La Resistencia, programa presentado por David Broncano, para hablar de sus últimos trabajos. En el espacio de Movistar, el artista no solo habló de música, sino también de su sonada experiencia en Supervivientes hace ya dos años.

De ella, denunció un complot que le hicieron el resto de concursantes. "Me hicieron un complot y al final me echaron. Cuando empezaron a eliminar a mi grupo, me quedé con los enemigos. Llevaba cuatro semanas seguidas saliendo de líder, pero, cuando caí, por culpa de una prueba de un puzzle...", detalló.

Nyno se llevó una EXCELENTE experiencia de Supervivientes. ¿Cómo era el puzzle ese? Que parece que un veterano de Vietnam.#LaResistencia @Nyno_SBR pic.twitter.com/V9HGGRaRxt — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) October 6, 2021

Además, desveló que apenas mantiene contacto con el grueso de participantes. "De los 16 que éramos, me llevo bien con tres o cuatro", confesó.

De su experiencia en el concurso, destacó: "Estuve casi tres meses en una isla de Honduras, fue terrible, pero una experiencia preciosa".

Además, contó lo que no se ve tras las cámaras. "Hay gente que se vuelve bastante loca. Se levantan a deshoras y empezar a chillar: '¿Por qué he venido aquí?'".

Sobre las condiciones en las que viven, aseguró: "Perdí 20 kilos. Las dos primeras semanas deseaba que me mordiera un tiburón y me evacuaran. Me pasaba mucho que me levantaba y me daban espasmos de hambre".