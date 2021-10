César, en 'First dates': "Mi prototipo de mujer es Isabel Díaz Ayuso, de carita bonita"

Casi todos los comensales que acuden a First dates en busca del amor tienen un prototipo que les gusta más que otros. En unas ocasiones el programa acierta y en otras... no tanto.

Este miércoles César visitó el restaurante de Cuatro con las ideas muy claras sobre el tipo de mujer que le gustaría encontrarse: "Mi prototipo de mujer es Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, de carita bonita, con pelo negro...", reconoció.

Eso sí, tampoco le faltó tiempo para piropear a Lidia Torrent, ya que le confesó que también le gustaban las mujeres como ella: "Sírvase decir que me gustas", admitió el madrileño, para sorpresa de la camarera.

Lidia Torrent, en ‘First dates’. MEDIASET

Su cita fue Alba, que comentó en su presentación: "Busco la felicidad porque creo que la vida es muy corta, estamos aquí cuatro días y tres llueve. Así que lo mínimo es buscar un poquito de alegría para vivir".

"Cuando he entrado y he visto a César, me ha parecido agradable a la vista, sinceramente, me ha resultado atractivo", afirmó la técnico medioambiental al ver a su cita del día.

César y Alba, en ‘First dates’. MEDIASET

Ambos pasaron a la mesa para cenar y continuar con la conversación que habían iniciado en la barra del local. César le comentó sus aficiones a Alba, a la que le gustó que el madrileño hiciera monólogos: "La vida sin humor es un poco aburrida", aseguró.

También hablaron de sus hijos, de las habilidades en la cocina de César... detalles que le gustaron mucho a Alba: "Esos son muchos puntos a favor", admitió la técnico medioambiental.

Todos esos detalles hicieron que, al final, Alba sí que quisiera tener una segunda cita con César porque "me ha parecido un chico encantador". El madrileño, por su parte, también quiso volver a quedar porque "creo que tenemos que conocernos un poquito más".