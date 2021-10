Louis Vuitton ya lo ha confirmado: vuelven los vestidos sobre pantalones vaqueros

Ayer se presentó la colección Primavera-Verano 2022 prêt-à-porter de Louis Vuitton en una de las galerías del museo del Louvre, el mismo lugar donde 200 años antes, el fundador de la maison se reunía con la emperatriz Eugénie para hablar sobre los baúles que Vuitton le diseñaba.

Coincidiendo con el segundo centenario de la marca, Nicolas Ghesquière ha querido mirar hacia atrás en el tiempo e inspirarse en épocas pasadas. Las siluetas con alforjas de los primeros looks del desfile, los vestidos suntuosos y elaboradamente adornados, ceñidos en las caderas al estilo del siglo XIX, o los vestidos lenceros influenciados por la época victoriana, se encontraban con tejidos y patrones contemporáneos en una comunión perfecta.

Durante la pasarela hubo un detalle que no pasó desapercibido y, aunque predomina la influencia de siglos anteriores, no podía obviarse que la década de los 2000 será una de las mayores tendencias en materia de moda del próximo año y Ghesquière ha querido recordarlo con una tendencia rescatada de aquellos años: los vestidos con vaqueros debajo.

Modelo con vestido y vaqueros de Louis Vuitton. GTRES

La propuesta del diseñador no varía mucho de la que se vivió en los 2000, con unos pantalones vaqueros rectos -aunque no de tiro bajo- con un vestido lencero sobre él. Aunque se trata de una de las tendencias más controvertidas de aquellos años desde la visión actual, a Ghesquière no le tembló el pulso al subir este estilismo a la pasarela.

El primero de ellos estaba compuesto por un vestido midi sin mangas con un escote pronunciado. El diseño estaba abotonado por uno de los costados, pero sin embargo, estaba abierto a la altura de la cintura, dejando todo lo posible a la vista el pantalón.

El segundo vestido, por otro lado, se trataba también de un diseño midi con tirantes espagueti y un escote de pico adornado con chorreras. En esta ocasión, la abertura abotonada estaba centrada justo debajo del pecho, estando completamente a la vista el vaquero.

Modelo con vestido y vaqueros de Louis Vuitton. GTRES

Aunque se trata de una noticia bastante polémica, su aparición e importancia se vio opacada por un activista espontáneo que saltó a la pasarela con una pancarta contra el consumo desmedido de moda, en la que se podía leer "Overconsumption=Extinction" (el consumo excesivo = extinción).

De esta manera, Louis Vuitton confirma definitivamente un regreso total de la moda de los 2000, sumando el vestido con vaqueros a las tiras de tanga visibles, los vestidos bodycon, los vaqueros de tiro bajo, los pañuelos en el pelo o las "faldas cinturón" que ha presentado Miu Miu en su último desfile.