PSOE urge a la Junta a frenar "abandono" de termas de Jabalcuz y Cultura dice que su competencia es "de tutela"

La situación de este enclave, situado a unos seis kilómetros del núcleo urbano de la capital, ha sido analizada este miércoles en comisión parlamentaria con una pregunta del parlamentario socialista Jacinto Viedma dirigida a la titular de la citada Consejería, Patricia del Pozo.

Esta última, tras señalar que "se tiene constancia de estos baños termales desde el inicio del siglo XVII", ha destacado que "el balneario y los jardines poseen amplios valores arquitectónicos y artísticos", a los que se asocian otros "sociales, paisajísticos y botánicos".

Del Pozo ha aludido a las "varias etapas" y "también los distintos propietarios que ha tenido" y ha descartado que su departamento pueda intervenir en la actualidad. "De momento, no podemos realizar ninguna intervención en este BIC, ya que no tenemos adscrito este conjunto, no pertenece a la Consejería de Cultura", ha dicho, para añadir que forma parte de la de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible.

Según ha precisado, el conjunto "fue comparado por la Junta en enero de 2008, quedando adscrito a Cultura". En este mismo año, el Consejo de Gobierno "cedió gratuitamente el uso por 50 años al Ayuntamiento de Jaén" y este, en diciembre de 2013 "renunció en pleno" a esa cesión "al no contar con el presupuesto necesario para la rehabilitación".

Ha añadido que fue en 2015 cuando la Consejería de Medio Ambiente "solicitó el cambio de adscripción del conjunto termal basándose en la necesidad de frenar la degradación". Se encargaron "dos proyectos con cargo a fondos Feader para poner en valor el paraje y convertir el balneario en centro de interpretación de la naturaleza" y "solo se invirtió de esos dos grandes proyectos 495.000 euros".

Así las cosas, "está adscrito a Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible". "Parece que ya ha habido alguna conversación con el Ayuntamiento para reconducir un poco el destino del conjunto termal. Y nosotros, desde Cultura, todas las competencias de tutela que tenemos", ha subrayado Del Pozo.

BALONES FUERA

Una explicación que no ha convencido al parlamentario del PSOE de Jaén, quien ha lamentó que el Gobierno autonómico "haya intentado escurrir el bulto confundiendo con la titularidad de este complejo", de manera que ha pedido que "deje de echar balones fuera y actúe de inmediato porque es su responsabilidad".

"Sea la titularidad de Medio Ambiente o de Cultura, lo único que está claro es que es titularidad de la Junta de Andalucía y que, sin embargo, la Junta de Andalucía no ha hecho nada", ha declarado, no sin agregar que "es un bien inscrito como BIC en el Catálogo General de Patrimonio Histórico desde julio de 2020".

De hecho, Viedma ha explicado en su intervención que el grupo socialista presentó esta pregunta para la Comisión de Medio Ambiente y que fue la Mesa del Parlamento la que ha acabado derivándola a la de Cultura y Patrimonio Histórico.

Ha apuntado que la Consejería de Medio Ambiente actuó en 2016 en este complejo para arreglar las cubiertas, la fachada, el ajardinamiento y el acondicionamiento de los exteriores y estaba prevista una segunda fase, al tiempo que ha lamentado que en esta legislatura "nada se ha hecho".

"Estamos hablando de un complejo situado cerca de la capital con unos importantes valores arquitectónicos, paisajísticos y botánicos", ha insistido el parlamentario socialista antes de volver a instar a la Junta a que asuma su responsabilidad e intervenga de inmediato.