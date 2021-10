Anabel Pantoja: "Mis tíos Isabel y Agustín me obligaron a seguir con la boda"

Días después de la celebración de su boda en La Graciosa, aún colea todo lo relativo a la decisión de Anabel Pantoja y Omar Sánchez de continuar con la fiesta a pesar del fallecimiento de la abuela de la influencer solo dos días antes.

Fue el pasado viernes, en la paradisiaca isla canaria, cuando por fin se hizo realidad algo que ambos habían buscado desde hace ya años. Sin embargo, este enlace no estuvo exento de polémica, algo de lo que ha hablado Anabel en las páginas de la revista ¡Hola!

"Lo que más me duele es que se cuestione por qué he seguido con la boda. No voy a mencionar a nadie, pero hay personas de mi programa (Sálvame) que han pasado por momentos muy duros y yo los he visto celebrando, cantando y bailando", dice tajante la joven andaluza.

En esas páginas, la sobrina de Isabel Pantoja desvela que fue la propia tonadillera y su tío, Agustín, los que le animaron a seguir con el enlace, a pesar de las lógicas dudas. "Si mi familia me hubiese pedido que la cancelara o hubiera encontrado una situación muy muy complicada en casa, no hubiese regresado a La Graciosa. Pero me han obligado a venir y a seguir con la boda", desvela. ¿Quiénes? Le pregunta la revista. "Mis tíos", responde Anabel. ¿Isabel y Agustín? Vuelve a interpelar la publicación. "(Asiente con la cabeza) Apoyándome. Por eso tengo la conciencia tranquila. Mi yaya siempre quería verme feliz y le hacía ilusión que me casara", aclara.

"Lo que opine la gente me da igual"

"Lo que opine la gente me da igual", sentencia, antes de aclarar que no ha cobrado un dineral por la exclusiva de la boda.

En cuanto a su primo, Kiko Rivera, y su decisión de no acudir a la celebración, asegura: "Dijo que él no podía venir porque no sentía eso. Pero yo lo entiendo, igual que ha dicho que él me entiende a mí".