Barbón: "Si la UE no cambia el sistema de fijación de precios no habrá solución para el alto coste eléctrico"

20M EP

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón ha reiterado este miércoles que el problema del precio de la energía no es un problema muy grave pero no es exclusivo español, sino que requiere la intervención de la UE y ha indicado que "o se cambia el sistema de fijación de los precios o no habrá solución.