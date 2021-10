Susanna Griso confiesa que tuvo "un poco de ansiedad" durante la caída mundial de WhatsApp

Este lunes, y durante más de seis horas, los servicios de Facebook y las aplicaciones de su propiedad (Instagram, WhatsApp y Messenger) sufrieron caídas generalizadas en varias partes del mundo.

Decenas de miles de internautas en Estados Unidos, México, Francia Rumanía, Noruega, Georgia, Grecia y otros países como España acudieron a otras redes sociales para informar de que no podían acceder a los servicios.

En el caso concreto de la popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, cuando los usuarios envían mensajes, les aparecía el mensaje "conectando" y el icono de un reloj, pero el contenido no llegaba a enviarse a su destinatario.

Un fallo que fue motivo de muchas tertulias en las televisiones. Uno de los espacios que lo trató fue Espejo público, presentado por Susanna Griso. Precisamente la conductora del programa hizo una confesión justo antes de entrar en materia. "Tuve incluso un poco de ansiedad", revelaba Griso.

"Dicen que durante la caída de WhatsApp la gente caminaba sin mirar el móvil, e hubo incluso gente que habló con su pareja y amigos", bromeaba antes de abrir la tertulia.

"Lo hubiera vivido como un alivio si no hubiera estado trabajando, pero costó un poco más la edición del programa (La brújula) porque hubo que llamar por teléfono a todo el mundo", reconocía Juan Ramos Lucas. Por su parte, a Chema Crespo le sorprendía que a partir de las 17.00 horas no le sonara el teléfono: "Hay días en los que digo: '¿Tan mal estás, Chema, que ya no te llama nadie?'".