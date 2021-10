Estefanía, en 'First dates': "Si no fuera por los humanos, los perros no existirían"

"Hay una conexión entre los humanos y los perros, porque son nuestros hijos. Si no fuera por los humanos, los perros no existirían", afirmó Estefanía este martes en su presentación en First dates.

Estefanía: "Si no fuera por los humanos, los perros no existirían" 🐶



¿Estás de acuerdo?



❤ Sí, Estefanía tiene razón

🔁 No... o no terminé de captar el mensaje#FirstDates5O https://t.co/x6Ibzapq4Z pic.twitter.com/uMRBuRgQ6k — First Dates (@firstdates_tv) October 5, 2021

Carlos Sobera fue el encargado de recibir a la madrileña a las puertas del restaurante de Cuatro y, a cambio, recibió un presente de manos de la comensal, una poesía escrita por ella.

"Cada vez me gusta más compartir, es como mi esencia, no me puedo quedar las cosas para mí, me gusta compartirlas. Ya sea hablando, escribiendo... de cualquier forma", aseguró Estefanía.

Y añadió: "Mi libro se llama Caniche toy, diosa transexual porque si Dios existiera nos amaría a todos, transexuales y hormigas incluidas. El amor es un trampolín del diez al once donde el diez lo alcanzo yo sola y desde ese punto, todo es subir y subir".

Su cita fue Javier: "En mi próxima vida me gustaría ser buena persona. Los momentos de felicidad que podemos tener no están en escalar el Everest ni en cosas de ese estilo, sino en sucesos del día a día", comentó.

Javier y Estefanía, en ‘First dates’. MEDIASET

Al informático le encantó la poesía que le regaló Estefanía antes de pasar a la mesa para cenar, donde siguieron hablando de sus gustos y aficiones para conocerse un poco más y ver si podían conectar.

La madrileña no perdió la sonrisa en ningún momento de la velada, algo que valoró mucho Javier: "La cita ha sido corta, intensa e interesante", reconoció el informático antes de la decisión final.

"Sí que tendría una segunda cita con ella, seguro", admitió. Estefanía, por su parte, también quiso volver a quedar: "Me apetece mucho pasear con él y seguir hablando por el monte".