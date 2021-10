Marta López, preocupada por la salud de su padre, le manda un cariñoso mensaje: "Sé que nos ves desde el hospital"

La colaboradora de televisión Marta López ha explicado este martes en Ya es mediodía el porqué de sus misteriosas publicaciones desde el hospital, las cuales preocupaban desde hacía días a sus miles de seguidores.

La tertuliana se ha visto obligada a hablar de su situación personal después de que varias personas la señalaran esta semana por no estar presente en la fiesta de cumpleaños de su amiga y excompañera en Supervivientes Olga Moreno.

"Yo llamé a Olga, estuve hablando con ella pero no pude ir porque tengo a mi padre en el hospital y me he pasado cuatro días en León", ha avanzado, contundente, el rostro de Mediaset desde el plató.

"Solo me moví para ir a rezar a la Santina, a la Virgen de Covadonga, encendí una vela por mi padre. Por eso no fui", ha apuntado, desmintiéndo, así, los rumores de un posible conflicto o enemistad entre ambas.

"Me moví para ir a rezar a la Santina, a la Virgen de Covadonga, encendí una vela por mi padre"

De esta forma, López ha aprovechado para mandarle un cariñoso mensaje a su padre: "Papá, sé que nos estás viendo desde el hospital, te mando un beso. Te quiero mucho, campeón".

Tras sus palabras, Sonsolés Ónega no ha dudado en mandar en directo sus mejores deseos al padre de su compañera. Y lo mismo ha hecho Alexia Rivas, que hizo las paces con la tertuliana poco después de volver de Honduras. Y es que, previamente a su experiencia en el reality, ambas estaban enfrentadas por el triángulo amoroso que protagonizaron el pasado año con Alfonso Merlos.