¿Surge el amor en 'MasterChef Celebrity 6'? Eduardo Navarrete y Arkano, de los raps románticos a los besos

Desde que en el segundo programa de MasterChef Celebrity 6, Arkano confesara que le gustaban tanto los chicos como las chicas, parece que su unión con Eduardo Navarrete va a más.

La pareja de aspirantes comparte camerino, por lo que su relación no para de crecer. Tanto que incluso el diseñador ya ha maquillado y vestido al rapero para alguna prueba.

Pero en este cuarto programa, su complicidad ha sido aún más palpable durante la prueba de exteriores, y los propios jueces lo destacaron. "Compartimos camerino, ya compartimos vida", justificó Arkano.

"Que se pueda contar no ha pasado nada, más que lo que se vio en la prueba de exteriores, que estábamos cocinando muy bien y muy a gusto porque yo gozo de su compañía. Pero me pone negra, porque va 8 revoluciones por debajo y me puso un poco nervioso, pero estar con él es un gozo", alabó el exaprendiz de Maestros de la costura.

Entonces, Arkano le dedicó un rap que casi parecía más una insinuación: "Eduardo, a mí me encanta tu sabor porque tu presencia tiene efecto tranquilizador. Y resulta que los dos somos de Alicante, si quieres la próxima vez te hago yo de calmante".

"Estoy abierto al amor, a las personas", fue lo que respondió después el músico a las preguntas de si le gustaba la carne o el pescado.

Sin embargo, no parece muy complicado pasar del los raps románticos los besos, y no se cortaron a la hora de hacerlo frente a las cámaras. Aun así, solo fue un pequeño pico de celebración que se dieron, pero esto demuestra la buena relación que reina entre ambos y que podría ir a más en las próximas entregas.