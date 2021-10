Lunay, Lola Índigo i Ptazeta, entre les últimes confirmacions del Big Sound 2022

Aquests artistes se sumen als recentment anunciats Nicky Jam, C. Tangana, Bad Gyal, Marc Seguí, ARON (Aron Piper), Rusowsky, Chico Blanco, Ralphie Choo, Bearoid i Adry Bass.

La carrera cap a la segona edició del festival ha començat amb els artistes d'escenari principal, completament dedicat a grans noms nacionals i internacionals de música urbana, destaca la promotora valenciana BS Entertaiment.

Aquest macroescenari a l'aire lliure, amb el suport de Cerveza Turia i Milar Comelsa, serà el punt de trobada d'una llarga llista de propostes que tenen com base les noves tendències i sons urbans com el trap, el dancehall, el rap, el reggaeton, el latin pop, el new pop i el bedroom pop, l'electrònica llatina, el trap llatí, l'hip-hop, el r&b, el funky o el grime.

En la segona tanda sobreix l'estrela porto-riquenya de reggaeton Lunay, qui a més d'acaparar els primeres posicions del gènere en plataformes de tot el món va ser 'Artista de l'any' en els Latin American Music Awards 2019, a més de destacar recentment en llistes com la '21 under 21' de Billboard amb els millors artistes joves de la indústria musical.

Una altra de les protagonistes serà Lola Índigo, una de les poques artistes del gènere que pot presumir de més de deu certificacions oficials en cançons com 'Ya no quiero na', 'Mujer bruja', 'Me quedo', 'Lola Bunny', '4 besos' o 'La niña de la escuela'.

València també vibrarà amb la visita de Ptazeta, artista que en l'últim any ha sigut una de les més sonades a l'escena nacional urbana amb èxits com 'Mami' o el seu recent 'Trakata'. Des del futur arribarà Luna Ki, una de les veus més originals de l'escena gràcies a la seua poderosa imatge i proposta atrevida i sense complexos.

I completen aquesta tanda Walls, l'artista murcià després d'èxits com 'Por partes' que compta amb quasi deu milions de reproduccions en YouTube, i el valencià Fercho Energy.

Amb encara la meitat del cartell de l'escenari principal per anunciar, ja es poden adquirir les entrades del dissabte 9 de juliol, per a gaudir de C. Tangana i uns altres, així com els últims abonaments a la venda a través de la web del festival.