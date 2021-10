Lolita Flores explica su doloroso problema de salud: "Llevo mucho tiempo sin parar"

Imparable, ese es el calificativo que mejor define a Lolita Flores últimamente. Después de muchos meses de ajetreo y de no parar, su salud le ha dado un aviso.

La actriz y cantante ha tenido que suspender los bolos que le quedaban de su obra de teatro Llévame hasta el cielo por su problema con una dolorosa ciática que casi no le dejaba ponerse de pie.

"Con todo el movimiento que he tenido, llevo mucho tiempo sin parar, fui a hacerme una resonancia y resulta que tengo un problema de lumbares que me coge el nervio ciático", declaró la actriz ante los reporteros, a los que, incluso, enseñó la faja que lleva para la ocasión.

"Dentro de quince días me volverán a mirar, pero he tenido que suspender las tres funciones que me quedaban en el teatro", analizó Lolita.

Sobre la vida de Isabel Pantoja y la muerte de Doña Ana, la actriz prefirió no hacer ningún tipo de comentario y mantenerse así lejos del foco mediático, en lo que a este asunto se refiere.