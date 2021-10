Wyoming se acuerda de Évole en 'El Intermedio': "Yo no digo nada que luego la gente se me desmaya"

El pasado jueves –ya le pasó en febrero-, Jordi Évole sufrió un ataque de cataplexia en El intermedio mientras charlaba con Wyoming sobre las nuevas entregas de su programa en La Sexta.

El periodista tuvo que apoyar en la mesa los brazos y la cabeza tras un comentario del madrileño, que despidió el programa señalando: "Jordi, me vas a joder el programa", y pidiendo que entrara el SAMUR.

Posteriormente, en redes sociales, Évole tranquilizó a sus seguidores con un mensaje en tono de broma: "Estoy bien. Wyoming me ha hecho el boca a boca. Todo controlado. ¡Un abrazo para todxs!".

Estoy bien. Wyoming me ha hecho el boca a boca. Todo controlado.

Un abrazo para todxs! — Jordi Évole (@jordievole) September 30, 2021

Este lunes, tras su clásico monólogo, Wyoming se dirigió a la mesa para saludar a Sandra Sabatés, pero nada más verla exclamó: "Me vienes de amarillo, tentando a la suerte por lo que veo...".

"Dicen que da energía, y siendo lunes y viendo lo que me espera, pues la voy a necesitar", comentó señalando al presentador. El madrileño le contestó: "Yo no digo nada que luego se me desmaya la gente en el plató y voy a parecer El Arropiero".