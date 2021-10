MásJaén.- Promoción de los AOVE Jaén Selección entre los mejores cocineros del mundo en 'The 50 Best Restaurants'

Después de la suspensión de la edición de 2020 por la pandemia, la ciudad belga de Amberes acogerá este martes la gala presencial en la que se dará a conocer el ranking de los 50 mejores restaurantes del planeta, una cita en la que de nuevo estará presente la Diputación para promocionar el AOVE y la gastronomía provincial.

"La Diputación sigue trabajando en la promoción del aceite de oliva virgen extra y lo hacemos en un evento que es una gran oportunidad porque en 'The 50 Best Restaurants' se concentran los mejores cocineros del mundo", ha afirmado el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano.

En esta cita de proyección mundial, en un primer momento se ha tenido la posibilidad de presentar las virtudes, las mejores propiedades de los AOVE Jaén Selección, a una parte importante de los representantes de esta organización en los distintos países, también a los supervisores, a un buen número de periodistas gastronómicos, además de aficionados al mundo de la gastronomía y profesionales del ámbito de la alimentación.

Al respecto, Lozano ha destacado "el impacto comunicativo que tiene esta acción, que supone un revulsivo para el posicionamiento y el prestigio de el producto estrella" jiennense.

"A lo largo del día de hoy, vamos a tener un encuentro específico de trabajo en el que nuestros empresarios aceiteros de Jaén Selección podrán relacionarse de forma directa y trabajar con importantes empresarios de la hostelería y la restauración del mundo y, sobre todo, con los principales prescriptores para poder seguir vendiendo el aceite de oliva a través de la cocina de vanguardia y los medios de comunicación y las redes sociales que aglutinan a muchos seguidores del mundo gastronómico", ha indicado.

Por todo ello, ha considera quedo Amberes y 'The 50 Best Restaurants' "van a permitir seguir progresando en una promoción importante y necesaria que coincide prácticamente con el comienzo de la temporada del AOVE temprano". A su juicio, "no hay mejor forma que hacerlo de la mano de la promoción y la promo-comercialización, y especialmente trabajando codo con codo con nuestros empresarios".

Esta es la tercera vez en que la Diputación de Jaén está presente en este evento, después de las ediciones celebradas en Bilbao en 2018 y París en 2019. La Administración provincial forma parte del elenco de patrocinadores de esta iniciativa y, como tal, se beneficiará de una serie de contraprestaciones por parte de este evento, como son la inserción del logotipo en todos los materiales promocionales y la presencia de los aceites Jaén Selección en las principales actividades.

El objetivo final de esta acción promocional es poner de manifiesto la importancia del aceite de oliva de Jaén como referente de calidad, convirtiéndolo así en el aceite oficial de la gala y de todo su programa paralelo en los días previos y posteriores a la misma.