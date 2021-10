Ivace energia destinarà 42,3 milions a fomentar l'autoconsum i els sistemes tèrmics amb energies renovables

Els projectes podran presentar-se a l'Ivace, dependent de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball, a partir del pròxim 29 d'octubre de 2021 i fins al 31 de desembre de 2023, tal com s'arreplega en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), que publica aquest dilluns la convocatòria.

El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha destacat l'aposta de la Conselleria d'Economia Sostenible "per aconseguir un nou model energètic que estiga basat de manera fonamental en fonts d'energia renovables, amb l'objectiu d'aconseguir la descarbonización de l'economia i l'esforç que realitza l'Ivace per a impulsar l'autoconsum en tots els sectors de la societat".

Referent a açò, ha destacat l'oportunitat que suposaran els fons de recuperació per a aconseguir "una autèntica transformació del sistema energètic i una recuperació sostenible".

SUPORT A l'AUTOCONSUM, EMMAGATZEMATGE I RENOVABLES TÈRMIQUES

Els programes contemplats en la convocatòria publicada en el DOGV permetran donar suport mitjançant subvencions a fons perdut la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, tant en el sector serveis com en altres sectors productius de la Comunitat.

També van dirigits la incorporació de sistemes d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector.

A més, es donarà suport econòmic la realització d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en el sector residencial.

En el cas dels projectes d'autoconsum i de sistemes d'emmagatzematge per a instal·lacions d'autoconsum ja existents poden beneficiar-se les persones jurídiques i agrupacions d'empreses o de persones físiques, amb o sense personalitat jurídica, que realitzen una activitat econòmica incloent els gestors de polígons industrials, de naturalesa pública o privada, les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'actuacions en l'àmbit de l'energia i les empreses de serveis energètics (ESEs). També poden accedir a aquestes ajudes les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia.

D'altra banda, les persones particulars, així com les entitats locals i el sector públic institucional de les administracions públiques poden acollir-se a les ajudes previstes per als sistemes d'emmagatzematge per a instal·lacions ja existents d'autoconsum. Igualment, podran beneficiar-se d'aquest programa el sector terciari, autònoms, comunitats de propietaris, comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia

Pel que es refereix al programa d'ajudes per a la realització d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en el sector residencial, poden accedir la persones particulars, entitats o organitzacions públiques o privades, sense ànim de lucre, autònoms, comunitats de propietaris, i les entitats locals i del sector públic de les administracions públiques.

Quant a la quantia de les subvencions, el percentatge i ajuda dependran tant del beneficiari com de la tipologia, potència i tecnologia del projecte. Així doncs, per als projectes d'autoconsum presentats, el percentatge d'ajuda previst és del 15% al 50%, en funció de si es tracta de gran empresa, pime o xicoteta empresa, de si la tecnologia utilitzada és solar fotovoltaica o eòlica i de la potència instada. Si la instal·lació explica a més amb sistemes d'emmagatzematge (bateries), el percentatge pot aconseguir el 65%

A més, aquestes ajudes podran augmentar el seu percentatge aplicable sobre el cost subvencionable en 5 punts percentuals quan les instal·lacions subvencionades se situen en municipis de fins el 5.000 habitants, o municipis no urbans de fins el 20.000 habitants els nuclis dels quals tinguen una població menor o igual a 5.000 habitants.

Per als projectes consistents en la incorporació de sistemes d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum ja existents en el sector servicis i altres sectors productius, els percentatges d'ajuda són d'entre el 45% i el 65% del cost. En el cas que aquests sistemes s'incorporen a instal·lacions d'autoconsum ja existents del sector residencial, s'estable un ajuda per quilovat hora que oscil·la entre 140 euros i 490 euros/ quilovats hora.

Així mateix, s'estableixen ajudes addicionals a les anteriors quan la població del municipi on se situe la instal·lació d'emmagatzematge objecte de l'ajuda se situen en municipis de fins el 5.000 habitants, o municipis no urbans de fins el 20.000 habitants els urbans dels quals tinguen una població menor o igual a 5.000 habitants de 15 euros/kWh.

Pel que es refereix a les iniciatives per a la utilització de fonts d'energia renovables d'ús tèrmic en el sector residencial, la convocatòria estableix ajudes unitàries que el seu màxim varia en funció de la tecnologia utilitzada (solar tèrmica, biomassa, geotermia, etc.) i la potència instal·lada des de 3.000 a 13.500 euros per vivenda.