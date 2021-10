La ausencia de Kiko Rivera en la boda de su prima ha causado un gran revuelo mediático, varios periodistas se agolpan a las puertas de la casa del Dj en Castilleja de la Cuesta (Sevilla) donde vive junto a su mujer, Irene Rosales, y sus dos hijas. Los medios de comunicación llevan todo el fin de semana buscando una declaración del protagonista de la semana o de su esposa, pero ninguno de los dos ha querido pronunciarse por el momento.

Este lunes, la prensa ha pillado a Irene Rosales entrando en el domicilio con su coche por la puerta trasera y la excolaboradora de Viva la vida ha tenido un encontronazo con los reporteros. La mujer de Kiko Rivera se ha acercado con su coche a la prensa con cara de enfadada, ha bajado la ventanilla y le ha echado a los periodistas una pequeña bronca: "No voy a hablar absolutamente nada y no puede ser que cada vez que meta el coche tenga aquí a diez personas".

"Al final le voy a meter un porrazo al coche y me voy a enfadar. Es que no es normal que me queráis coger una imagen metiendo el coche en la puerta de mi casa. No voy a hablar absolutamente nada, porque no es un tema que tenga que ver conmigo y yo ya me quité de la televisión, así que por favor respetadme. Solo me vais a coger saliendo y entrando con el coche y al final le voy a dar un porrazo al coche y me voy a enfadar", ha comentado enfadada Irene Rosales.

Los periodistas se han disculpado y le han trasladado que su intención no es molestar, sino que simplemente estaban haciendo su trabajo. Rosales ha explicado que entiende su posición como periodista, pero que no puede meter el coche con el poco espacio que le dejan y que podría tener un accidente.

La reacción de Rosales no le ha gustado nada a la presentadora de El programa de Ana Rosa que ha defendido este lunes en directo que el precio en los medios de comunicación es sufrir la exposición pública. "Tiene que tener en cuenta que ella trabaja en esto. Este discurso de que ha hecho, disculpadme, tiene sentido si es una señora que es la mujer de no sé quién, que no sale en los medios, que no tiene nada que ver, ni es noticia, pero tiene que entender que ella está en los medios de comunicación", ha sentenciado Quintana.

La comunicadora ha defendido que no se puede coger la parte buena de los medios, es decir, la parte económica y luego no querer ningún tipo de responsabilidad con los compañeros. Antonio Rossi ha apuntado a que Irene Rosales ya ha dejado de trabajar en Telecinco y que, por lo tanto, se ha desvinculado de los medios y que el conflicto lo ha buscado su marino no ella.