Vanesa Romero desvela cómo se encuentra Cristina Medina tras revelar que sufre cáncer de mama

Hace unos días, la actriz Cristina Medina (Sevilla, 1971), conocida por interpretar a Nines Chacón en la serie cómica española La que se avecina, reveló a través de su cuenta de Instagram que le han diagnosticado un cáncer de mama.

"Quiero hablaros de algo circunstancial en mi vida. Estoy luchando contra un cáncer de mama, todo tiene muy buen pronóstico y no os vais a librar de mí tan fácilmente", dijo la intérprete.

La actriz recibió muchos mensajes de apoyo, sobre todo por parte de sus compañeros en la ficción de los hermanos Caballero. Ahora, una de ellas, Vanesa Romero, ha querido hablar de la lucha, como ella misma dice, de Medina.

"Está luchando, en su lucha, fuerte y rodeada de toda la gente que la quiere, apoyándola al máximo en su lucha", comentó la actriz a ¡Hola! en los Premios Platino.

Eso sí, lo hizo "con el respeto de no querer decir más sobre el tema". "Que sea ella la que hable, cuando quiera hablar, como está haciendo ahora, que está mandando mensajes a través de su Instagram y eso, la verdad, es que me parece estupendo, porque hasta que uno no está ahí metido en el asunto no se sabe realmente lo que viven las personas. Creo que está haciendo una buena labor de compartir su propia experiencia para ayudar a la gente que está pasando por este proceso, la verdad es que sí".

En efecto, Medina no dejó pasar la oportunidad de hacer una reivindicación: "Lo que quiero es aprovechar esta oportunidad para explicar un par de cosas que solo lo pueden entender lo que lo están pasando y los que los acompañan. Yo tengo la fortuna de sentirme muy querida, pero hay una cosa... No son suficientes las ayudas que da el Estado".