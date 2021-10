Sale a la luz la gran traición de Anabel Pantoja a Kiko Rivera antes de su boda

Después de no acudir a la boda, y tampoco de felicitar a la novia, ha salido a la luz el motivo de la ruptura entre Kiko Rivera y Anabel Pantoja. Según Kiko Matamoros, colaborador de Viva la vida, la joven ha estado enturbiando la relación entre Kiko y su madre, Isabel Pantoja.

"Kiko Rivera recibe un mensaje por parte de Anabel Pantoja en el que le dice que no vaya a Cantora porque no va a ser bien recibido, algo que supuestamente le habría dicho por teléfono Isabel Pantoja a su sobrina. Tras eso es Raquel Bollo la que le hace cambiar de idea a Kiko Rivera diciéndole que lo mejor que puede hacer es interesarse por su madre, le abran o no la puerta", sostiene el colaborador.

"La reacción de Anabel Pantoja en ese momento hizo comenzar a dudar a Kiko Rivera preguntándose si Anabel le había dicho toda la verdad", sentencia.

Por lo tanto, y siempre la versión de Matamoros, Anabel no habría sido sincera con su primo. "Le dijo que había hablado por teléfono con Isabel Pantoja y que le había dicho dos cosas, primero que siguiera adelante con la boda y segundo que por Cantora no pasara porque no iba a ser bien recibido, algo que Kiko comprobó en primera persona no era cierto", asume el también tertuliano de Sálvame.

La conversación entre madre e hijo

Isabel Pantoja y Kiko Rivera se abrazaron nada más verse y fue entonces cuando él le dijo: "Estoy aquí porque se ha muerto la yaya, tenemos que hablar de muchas cosas, pero ahora no es el momento".

Después de esta declaración de intenciones por parte del DJ, la cantante le solicitó algo que llevaba mucho tiempo preocupándole. "Quiero ver más a mis nietas, déjame pasar tiempo con ellas".

Además, los colaboradores del programa han asegurado que Kiko Rivera se quedó impactado al ver el aspecto físico de su madre que se habla que se ha quedado entre 45 y 51 kilos de peso. "Él había oído que su madre había adelgazado mucho, pero no esperaba un cambio así", afirmó Diego Arrabal.

El programa ha podido tener constancia que tanto Isabel Pantoja como Kiko Rivera tuvieron un punto en común al manifestar su desacuerdo con que Anabel Pantoja siguiera adelante con su boda con Omar Sánchez pese al reciente fallecimiento de su abuela.