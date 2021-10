Miguel Herráez novela "la connivencia" del franquismo con los últimos nazis en 'Los días rojos'

La obra, publicada por Piel de Zapa, da protagonismo al nazi Otto Skorzeny, un personaje real que se refugió en la España de Franco tras la II Guerra Mundial. El autor fantasea con una posible visita a València de este personajes para construir, según sus propias palabras, "una palanca para reflexionar sobre un episodiooscuro de la historia de España" que, a veces, "parece que se quiera olvidar".

"La novela es una propuesta de ficción partiendo de un marco histórico veraz, que fue el final del franquismo, y usando un leitmotiv completamente inventado, que es la suposición de que este nazi visitó València", declara.

En este sentido, apunta que "no quería hablar de Skorzeny en concreto, sino usarlo como metáfora de todos los nazis que se refugiaron en España al acabar la segunda guerra mundial".

Escrita en primera persona, la novela arranca con la voz del protagonista, un joven universitario militante antifranquista captado por una organización clandestina para vigilar y controlar los movimientos de este famoso nazi en la ciudad, para que pueda ser después capturado por organizaciones cazanazis.

"Al principio el protagonista se siente desorientado, pues es un tipo de cometido que va más allá de sembrar panfletos o protestar en la calle o en la misma facultad contra el régimen.

Es una acción diferente, en la que él se acomoda por lo que implica de saber que actúa desde una conciencia del bien, del lado del bien", cuenta Herráez.

Aunque hay señales que sugieren una vuelta a los escenarios de sus anteriores novelas 'Bajo la lluvia' o 'La vida celular', "con personajes distintos, pero no distantes", 'Los días rojos' tiene intenciones diferentes. Aquellas eran novelas de corte memorístico, que no nostálgicas; esta tiene un componente más de "denuncia".

REFUGIO

Así, Herráez pone de relieve cómo la dictadura franquista "se convirtió en un refugio para los últimos nazis de Europa, donde vivieron libremente e hicieron fortuna protegidos por las autoridades".

"Está documentadísima la complicidad entre nazismo y franquismo; de hecho, me he valido de una amplia bibliografía para acotar la novela. Franco, el Vaticano, la Argentina, la misma Alemania o Austria, por citar solo algunos referentes, tras la desnazificación y los Juicios de Nuremberg, y solo habría que recordar quién fue Kurt Waldheim y los cargos que ocupó -llegó a ser secretario general de la ONU- hasta que se destapó lo que en su entorno no se ignoraba, para determinar cómo la Guerra Fría generó una dinámica de bloques interesados en no remover el pasado", expone el escritor.

Herráez ha cultivado tanto el género de la ficción como del ensayo, con obras como 'La estrategia de la postmodernidad en Eduardo Mendoza' (1998) que le valió el Premio Juan Gil-Albert de ensayo y el Premio de la Crítica Valenciana. Ha ahondado también en la figura del narrador argentino Julio Cortázar, con la publicación de diversos libros e infinidad de conferencias en universidades europeas y americanas. Tanto sus novelas y ensayos han sido traducidos en varios idiomas, como el ruso, el francés, el portugués y el italiano.