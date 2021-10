Ibai Llanos no para: portada de la revista 'Forbes' como mejor 'influencer'

Ibai Llanos es uno de los personajes más populares de España, sobre todo si pensamos en la gente joven. El streamer vasco está viviendo un año lleno de éxitos y ahora, ha sumado un nuevo hito.

El comunicador bilbaíno, de 26 años, ocupa la portada de la revista estadounidense Forbes, porque encabeza la lista, elaborada por la propia publicación, de los 100 best influencers.

"Ya está aquí la portada de octubre de Forbes, con Ibai Llanos, el 'rey' de Internet", escribió la revista en su cuenta de Instagram, en la que ha mostrado una imagen de la cubierta.

Por su parte, el joven creador bilbaíno también compartió una imagen de la portada en su cuenta de Twitter, en la que tiene 5,7 millones de seguidores. "Portada de Forbes en octubre. Pero sin traje que no me pega y me da vergüenza", escribió Ibai.

Portada de Forbes en octubre. Pero sin traje que no me pega y me da vergüenza. pic.twitter.com/jhxM2vBcHT — Ibai (@IbaiLlanos) October 2, 2021

Ibai protagoniza un reportaje en la revista, a la que abrió su casa. "En la mansión de Ibai huele a pasta. Desde su habitación se oye el timbre que no descansa con el trajín de paquetes que llegan para los cinco creadores de contenidos que viven en la casa. Estamos en su lugar seguro. ¿O no? 'Un día salí desnudo a la ducha y de repente, por la ventana, gente gritando ‘¡Ibai, Ibai, Ibai!’. Asusta un poco'", recoge la revista.

"El personaje más influyente del año recibe a Forbes en su casa y nos cuenta cosas como que al principio sentía cierta inseguridad delante de la cámara", añade el avance del número de octubre.