Una manifestación reclama una "solución definitiva" a la consolidación del personal interino en la función pública

La marcha ha partido a las 11.00 horas de la Porta de la Mar y ha recorrido las calles Colón y Xàtiva de València hasta finalizar en la plaza San Agustín con la lectura de un manifiesto. Los asistentes a la manifestación -personal interino y temporal de las administraciones de la Comunitat Valenciana- han mostrado pancartas y coreado lemas como 'Fijeza ya', 'Fraude de ley = sanción' o 'Frente a la temporalidad laboral'.

Intersindical Valenciana, una de las entidades que ha organizado la marcha, junto con la Coordinadora de Personal Temporal e Interino y otros colectivos laborales "alternativos", ha criticado el real decreto ley sobre la temporalidad, aprobado el pasado mes de julio y actualmente en trámite parlamentario.

Las organizaciones, en un comunicado, han censurado que las enmiendas presentadas por las diferentes formaciones políticas "no responden a las necesidades del personal interino y no se ajustan a la Directiva Europea 1999/70 que pretende, precisamente, impedir el abuso de temporalidad".

Ante esta situación, Intersindical ha propuesto la aplicación del artículo 61.6 del EBEP, que supone la realización de procesos selectivos de consolidación de este personal basado en un concurso de méritos, una opción que el sindicato defiende que es una "solución legal" porque "ya está contemplada en la propia ley que el decreto modifica".

Asimismo, ha denunciado que, "mientras algunos partidos defienden la aplicación de este artículo del EBEP en la tramitación del proyecto de ley, otros continúan condenando el personal interino y temporal al fraude de ley" con las iniciativas presentadas.

Los convocantes han asegurado que mantendrán las movilizaciones si durante la negociación de las enmiendas no se apuesta "claramente" por una "solución definitiva" a la "problemática del abuso de la temporalidad, que en ningún caso tiene que pasar para castigar al trabajador o trabajadora, sino consolidarlo". Asimismo, no descartan la convocatoria de una huelga "próximamente" si no se atienen sus peticiones.