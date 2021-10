El zasca de Isa Pantoja a Kiko Rivera durante su discurso en la boda de Anabel

Este viernes 1 de octubre, finalmente Anabel Pantoja y Omar Sánchez decidieron pasar por el altar pese a las ausencias confirmadas por diferentes motivos y la complicada situación familiar en la que se encuentran.

El fallecimiento de Doña Ana y el reencuentro con Isabel Pantoja determinó que finalmente Kiko Rivera no asistiera a la boda de su prima al encontrarse mal anímicamente,

Irene Rosales y las hijas que tiene en común con el DJ también regresaron a su casa en Sevilla para apoyarle después de la tensa situación y, como consecuencia, tampoco acudir al enlace.

Isa Pantoja, Asraf Beno y el pequeño Alberto sí que decidieron acompañar a Anabel Pantoja y Omar Sánchez en este día tan especial para ellos. Fue la propia Isabel quien le quiso dedicar unas palabras durante la ceremonia, que han levantado polvo en el clan Pantoja.

"Me da mucha pena porque me hubiera gustado que estuvieran aquí más personas y tú lo sabes. Siempre has hecho mucho por nosotros, siempre has mediado para que la familia esté bien y creo que hoy necesitabas un poco de nosotros porque te lo mereces", expresó, lanzando un dardo hacia su hermano Kiko Rivera.

Visiblemente emocionada, quiso mostrarle su apoyo incondicional. "Yo estoy aquí para ti y de verdad que me alegro mucho de que por fin vayas a cumplir tu sueño", concluyó.