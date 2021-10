Anabel Pantoja y Omar Sánchez se dan el sí quiero en La Graciosa tras dar el último adiós a Doña Ana

Anabel Pantoja y Omar Sánchez se han dado el sí quiero este viernes 1 de octubre en La Graciosa frente a sus más de 70 invitados vestidos todos de blanco por petición de los novios.

A punto de cancelarse el enlace por el fallecimiento de Doña Ana, la madre de Isabel Pantoja, a tan solo tres días de la celebración, finalmente la pareja decidieron seguir adelante con la fecha elegida.

La boda que parecía que nunca llegaría porque numerosos contratiempos se fueron desatando, finalmente ha tenido lugar este viernes en una playa de la isla canaria, tan importante para ellos.

La pandemia, el distanciamiento de Kiko Rivera con su madre, el volcán de La Palma, la salud de Bernardo Pantoja y el fallecimiento de la matriarca de la familia, han tenido en vilo hasta el último momento a los novios y a los asistentes.

Kiko Rivera, el que iba a ser el padrino de la boda, finalmente decidió no acudir debido a que no se encuentra bien anímicamente por los recientes acontecimientos que se han ido dando. Este hecho complicó la entrada de la pareja al altar, que finalmente decidió no tener padrinos, que Omar hiciera su entrada solo y Anabel lo hiciera de la mano de Alberto, el hijo de Isa Pantoja, y Martina, una sobrina del canario.

Ha sido también la pequeña quien se ha encargado de llevarles los anillos, mientras Omar sorprendía a la sevillana dedicándole unas palabras llenas de amor antes de hacer el ritual. "Por fin estamos cumpliendo nuestro sueño. Espero seguir construyendo sueños a tu lado", le dijo.

Doña Ana ha estado muy presente durante las emotivas palabras que le han dedicado a la pareja sus seres más cercanos y la música que ha acompañado de fondo el enlace.

Anabel no ha podido dejar de emocionarse en todo momento, recordando a la que fuera como su segunda madre, dándole besos a una pulsera que era de su abuela y mirando al cielo continuamente.

"Has conseguido que mi hija sea feliz de verdad", le agradecía Mercedes, la madre de la novia, a Omar Sánchez, entre otras frases que demostraban el profundo amor que siente por su hija.