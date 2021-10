Salvatierra registra la temperatura más baja de Euskadi, con 3,1 grados centígrados esta madrugada

Según ha informado Euskalmet, la madrugada de este viernes ha sido fría, especialmente en el interior, y las temperaturas mínimas han bajado notablemente. Así, por debajo de los 10 grados han estado Vitoria-Gasteiz, con 6,3º C, y Arrasate-Mondragón, con 9,3º C.

Temperaturas más altas se han apuntado en Laguardia, con 10º C, San Sebastián, con 10,4º C y Bilbao, con 13º C. Para este próximo sábado se espera una noche más templada, con 9 grados centígrados en Vitoria y 15 grados en San Sebastián y Bilbao.