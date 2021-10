'Tasta el valencià', la nova campanya 2021-22 del voluntariat de parelles lingüístiques d'Escola Valenciana

Aquest programa d'intercanvi lingüístic uneix persones interessades a aprendre valencià amb aquelles que volen dedicar part del seu temps lliure a compartir-la.

La nova campanya combinarà les trobades presencials i virtuals, alhora que "busca mantindre l'essència i incorporar tot allò que s'ha desenvolupat durant els confinaments" per la pandèmia, explica l'entitat cívica en un comunicat.

El Voluntariat, a més, ja ha començat la campanya d'actuació als municipis de Mislata i València, dos dels ajuntaments "amb més implicació en la història del programa", destaquen des d'Escola.

Per a l'acció, s'han confeccionat nous materials audiovisuals basats en la gastronomia valenciana, que estaran disponibles de manera periòdica per a les persones participants i que han sigut sufragats per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Aquest programa és possible gràcies a la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, l'àrea de Cultura de la Diputació de València i diversos ajuntaments valencians.

Les persones interessades a apuntar-se només necessiten registrar-se al web