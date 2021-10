Lagoh celebra la fiesta de clausura de su segundo aniversario el sábado, tras una semana de actividades

En un comunicado, señala que la fiesta de clausura del segundo aniversario de Lagoh dará comienzo a las 18,00 horas e incluirá animaciones y actuaciones de DJs, así como los conciertos de 'The Contratados', 'Dr. Diablo' y el célebre grupo 'No me pises, que llevo chanclas', que pondrá punto y final a toda una semana de actividades.

Como en las jornadas previas, los visitantes de Lagoh podrán obtener premios directos al participar en una Ruleta, accesible a través del QR de la tarta de aniversario, situada junto al lago. Los asistentes que pertenezcan al Club de los Disfrutones de Lagoh y tengan descargada la app ('