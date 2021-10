'Torna la Llum' portarà espectacles pirotècnics a 15 municipis valencians en la festa del 9 d'Octubre

La corporació ha acollit aquest divendres la presentació de la segona edició de 'Torna la Llum', finançada per la Diputació i organitzada per Piroval amb l'objectiu de contribuir a la reactivació d'un sector greument afectat per la cancel·lació d'esdeveniments i festes populars a causa de la pandèmia, segons ha explicat l'administració en un comunicat.

En aquesta ocasió, els espectacles pirotècnics programats per al 9 d'Octubre, amb una durada aproximada d'11 minuts, tindran lloc a Alfafar, Almàssera, Burjassot, Mislata, Montcada, Paterna i Torrent a la comarca de L'Horta; Vilamarxant i La Pobla de Vallbona al Camp de Túria; Ontinyent i L'Olleria a La Vall d'Albaida; Xest a L'Hoya de Buñol; Énguera a La Canal; Sueca a La Ribera Baixa; i Xàtiva a La Costera.

La iniciativa tindrà continuïtat en el futur amb aquest o un altre format, tal com ha avançat el president de la Diputació, Toni Gaspar, qui ha assegurat que entre la corporació i els pirotècnics trobaran "la fórmula per a seguir fent coses junts i aconseguir que la gent veja València i la seua província com la capital mundial de la pirotècnia i la felicitat".

La presidenta de Piroval, Mª José Lora, ha agraït la implicació de la Diputació i ha destacat l'esforç de totes les poblacions participants per a organitzar l'esdeveniment "en un temps rècord".

"Tractarem de retornar tot eixe esforç i implicació de la millor manera que sabem, que és donant el millor de nosaltres mateixos en els espectacles pirotècnics del 9 d'Octubre", ha afegit la responsable de Piroval, que s'ha encarregat de la selecció dels municipis amb una única indicació per part de Diputació: no repetir localitzacions de la primera edició del 'Torna la Llum'.

El cartell de l'esdeveniment és obra de l'artista de Llombai Martín Forés, que combina el cartellisme amb les arts plàstiques i decoratives. La proposta de Forés és un gran drac de vius colors, símbol del renaixement, de la boca del qual brollen els focs artificials que il·luminaran la vetlada del 9 d'Octubre en diferents comarques valencianes.

COL·LABORAR, COOPERAR, CONSENSUAR

El president Gaspar ha recordat que la primera edició de 'Torna la Llum' "es va celebrar en un moment de tristesa i sense perspectives" en el qual tractaven "de donar oxigen als pirotècnics i altres sectors tradicionals després del confinament i en un context de cancel·lació de festes populars". Així, ha insistit en la necessitat de "col·laborar, cooperar i consensuar" en un món que canvia ràpid i en el qual les institucions "han de caminar de la mà de la societat civil".

'Torna la Llum' és el nom amb el qual la Diputació i Piroval van batejar la iniciativa conjunta per a ajudar el sector pirotècnic a recuperar activitat. La corporació que presideix Toni Gaspar va invertir el passat any 300.000 euros en els 15 castells disparats simultàniament en d'altres municipis de la província al mes de juliol, amb més de 7.000 quilos de material pirotècnic.

En 2021 s'ha donat continuïtat a aquesta línia d'ajuda amb altres 300.000 euros per a finançar la segona edició d'un esdeveniment múltiple que, en aquesta ocasió, s'ha traslladat al 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.