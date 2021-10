Albaida, capital valenciana del toc manual de campanes

Aquest acord, a proposta de la Conselleria de Cultura, destaca que el toc de campanes a Albaida s'ha convertit en un important patrimoni immaterial per a la Comunitat, reconegut com Bé d'Interés Cultural (BIC) immaterial i candidat a patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO, ha anunciat la vicepresidenta portaveu, Mónica Oltra.

La singularitat d'Albaida és que des de 1245 fins a l'actualitat les campanes sempre s'han tocat a mà per campaners i sagristans i mai han estat mecanitzades o electrificades, de manera que el toc manual s'ha erigit com un signe d'identitat del poble. De fet, el toc manual de campanes té un llenguatge propi que ha passat a formar part del paisatge sonor de la ciutat.

Es tracta d'una pràctica viva transmesa de generació en generació, tant des del punt de vista de la tècnica per a tocar campanes, i la diversitat de tocs, com per la conscienciació ciutadana per a cuidar i conservar el campanar i les campanes.

El toc manual de campanes constitueix un dels valors culturals més benvolguts del patrimoni cultural valencià. És BIC immaterial i s'ha presentat candidatura per a aspirar a ser reconegut patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO.

Aquest patrimoni únic i singular, de valor universal, compta amb el Museu Internacional del Toc Manual de Campanes (MitMac) d'Albaida, el primer museu del món dedicat a aquesta tradició. El seu objectiu és formar, investigar, divulgar i protegir el toc manual de campanes i constituir un eix de desenvolupament turístic vivencial i de diversificació econòmica per a la ciutat.